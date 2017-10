Bernard Le Coq et Anny Duperey, Monsieur et Madame Beaumont dans "Une famille formidable"

publié le 31/10/2017 à 11:24

La plus ancienne fiction française sera de retour dans quelques semaines à la télévision. TF1 a annoncé que sa saga Une famille formidable reprendrait dès le 21 novembre pour une 14e saison, moins d'un an après le lancement de la 13e. Les Beaumont, emmenés par Anny Deperey et Bernard Le Coq, vivront leurs péripéties souvent encrées dans l'air du temps, mais à une case différente.



En effet, finies les diffusions le lundi en prime time. Désormais, il faudra bloquer la soirée du mardi pour suivre les aventures de Catherine et Jacques Beaumont, ainsi que de leurs enfants Audrey, Nicolas, Frédérique, Jérémie, Manon et José.

Créée en 1992, Une famille formidable fête ses 25 ans. Elle est l'une des deux sagas de TF1 débutées dans les années 90, avec Joséphine, ange gardien. Sa dernière saison a toutefois connu quelques difficultés en terme d'audiences.



Pure Médias rappelle que les audiences moyennes et en audience veille avaient rassemblé 4,80 millions de personnes, selon Médiamétrie, soit 20,3% du public. Des chiffres en baisse de près d'un million de téléspectateurs.