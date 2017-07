La fille de David et Victoria Beckham a fêté ses 6 ans à Buckingham Palace

publié le 11/07/2017 à 10:10

Un véritable anniversaire de princesse. Harper Beckham, la fille de David et Victoria, a fêté ses six ans dans un vrai château, celui de Buckingham Palace en plein cœur de Londres. Une célébration pas comme les autres qui a été partagée sur Instagram par ses parents, très actifs sur le réseau social.



Le footballeur a notamment posté un cliché de sa fille et lui dans la cour du Palais, accompagné d'un message très tendre : "Tu es une petite fille si spéciale, qui apporte tellement de joie et de bonheur dans nos vies".

Harper était accompagnée de quelques amies, toutes déguisées en princesses pour l'occasion. La petit fille avait choisi, sans surprise, une réplique de la robe d'Elsa, l'héroïne de la Reine des neiges. Elles ont pu se promener dans les couloirs de Buckingham et surtout rencontrer une vraie princesse, Eugenie d'York, 27 ans, petite fille d'Elizabeth II.

Happy Birthday to our special little young lady ...Such a special girl who brings so much joy and happiness into our lives.. Happy 6th birthday ( I can't believe your 6 already ) have the most amazing day we love you pretty lady x ¿¿ @brooklynbeckham @romeobeckham @cruzbeckham @victoriabeckham Une publication partagée par David Beckham (@davidbeckham) le 10 Juil. 2017 à 0h47 PDT

Face aux critiques des internautes, David Beckham a tenu à clarifier la situation sur son compte Instagram en précisant que "Les portes de Buckingham Palace ne se sont pas ouvertes pour l'anniversaire d'Harper". Le papa poule a ensuite expliqué qu'il était invité au Palais pour boire le thé et qu'il a profité de l'occasion pour célébrer, un jour en avance, l'anniversaire de sa fille.