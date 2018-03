L'hommage très limite de Neymar à Stephen Hawking

publié le 15/03/2018 à 02:10

Si Neymar frise le génie balle au pied, on ne peut pas en dire autant de son sens de l'humour. La star brésilienne a provoqué un tollé après avoir publié sur les réseaux sociaux une photo de lui en fauteuil roulant accompagné d'une citation de l'astrophysicien britannique Stephen Hawking, décédé mercredi 14 mars. Un hommage jugé de mauvais goût.





En pleine convalescence au Brésil après son opération du pied droit, l'attaquant du Paris Saint-Germain apparaît sur la photo tout sourire sur une terrasse ensoleillée, en caleçon dans son fauteuil roulant, le pied droit dans une attelle. La publication, sur Instagram et Twitter est accompagné de la citation : "Il faut avoir une attitude positive et tirer le meilleur de la situation dans laquelle on se trouve", attribuée au scientifique.

Un curieux hommage considéré de mauvais goût par de nombreux internautes, comme le journaliste américain Grant Wahl, du magazine de référence Sports Illustrated. "C'est le comble de l'égocentrisme de reprendre à son compte la mort de Hawking", a-t-il dit sur Twitter. "La situation temporaire de Neymar en fauteuil roulant est absolument incomparable avec celle de Hawking, qui a passé pratiquement toute sa vie dans cette situation. Je suis sûr que Neymar ne voulait pas faire de mal, mais enfin", a ajouté le journaliste.

Le joueur le plus cher de l'histoire, recruté pour 222 millions d'euros par le PSG en début de saison, a aussi été la cible de nombreuses commentaires acerbes d'internautes brésiliens. "Avec la mort de Stephen Hawking, Neymar est, de fait, l'homme en fauteuil roulant le plus célèbre au monde", a affirmé Ruth Romcy sur Twitter. "Gamin, c'est difficile de te défendre après ça", a publié pour sa part @gustavocdp.



La mort à 76 ans de Stephen Hawking, qui était victime de la maladie de Charcot, a suscité une pluie d'hommages dans le monde entier. Atteint de la maladie à 21 ans, il a été progressivement privé de mobilité et confiné dans un fauteuil roulant, presque complètement paralysé.



"De retour aux entraînements"

Opéré du pied droit le 3 mars par le médecin de la sélection brésilienne, Neymar a débuté sa rééducation dans sa villa luxueuse de Mangaratiba, station balnéaire à une centaine de kilomètres de Rio de Janeiro. L'attaquant a également publié mercredi sur Instagram une vidéo de lui soulevant de la fonte dans sa salle de musculation, torse nu et en caleçon, avec comme message "de retour aux entraînements".



Neymar s'est blessé le 25 février lors du choc contre l'Olympique de Marseille. Le médecin qui l'a opéré a estimé son indisponibilité à "deux mois et demi à trois mois", mais un nouveau bilan sera réalisé à la mi-avril pour évaluer la date de son retour sur les terrains. Il espère revenir en pleine forme pour la Coupe du monde en Russie (14 juin-15 juillet) avec la Seleçao.