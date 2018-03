Capture The Big Bang Theory/YouTube

publié le 14/03/2018 à 15:14

Un grand astrophysicien devenu une icône de la pop-culture. Stephen Hawking, décédé ce mercredi 14 mars à l'âge de 76 ans, a marqué plusieurs générations. Rendu célèbre pour ses travaux scientifiques, il tient aussi une place importante dans la culture populaire auprès du grand public.



Stephen Hawking est apparu à de nombreuses reprises dans les séries à la télévision. Le scientifique atteint de la maladie de Charcot a joué son propre rôle dans Star Trek, une fiction dont il était fan. On le retrouve dans d'autres séries à succès comme The Big Bang Theory, Les Griffin (Family Guy) mais aussi Les Simpson, et Futurama, réalisées par Matt Groening. Enfin, l'acteur britannique Benedict Cumberbatch joue son rôle dans le téléfilm britannique Hawking.

Côté septième art, le biopic Une merveilleuse histoire du temps retrace sa vie d'après la biographie de sa première épouse Jane. Eddie Redmayne interprète le rôle du célèbre scientifique, ce qui lui vaudra l'Oscar du meilleur acteur en 2015. Dans un registre plus parodique, l'astrophysicien est présenté comme un homme pervers dans Super Héros Movie et représenté sous la forme d'un chewing-gum maché à lunettes, en fauteuil roulant dans Sausage Party.

Plus étonnant encore, Stephen Hawking sait "chanter" avec sa voix synthétique. Elle est utilisée lors d'un spectacle du groupe U2, sur la chanson Keep Talking de Pink Floyd et fait une apparition dans le show des Monthy Python. Enfin, la chanteuse Nolwenn Leroy lui rend hommage dans son dernier album Gemme, avec le titre Stephen.