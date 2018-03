Stephen Hawking, un esprit d'exception dans un corps dévasté

publié le 14/03/2018 à 20:10

En 2009, Stephen Hawking avait organisé une petite fête chez lui : champagne au frais, cotillons... Il a attendu, attendu, personne n'est venu. Évidemment, il n'avait pas envoyé les invitations. Enfin, pas encore, car cette fête, il la destinait à des gens venus du futur. Conclusion : les voyages dans le temps n'existent pas, ou alors les gens du futur avaient piscine.



Expérience loufoque d'un génie scientifique devenu une star par la grâce ou la disgrâce d'une maladie dégénérative... Avant cela, Hawking était un petit anglais comme les autres, pas spécialement précoce. Chétif, un peu bègue, mais plein d'assurance et hyper-curieux.

À Oxford, l'étudiant binoclard s'ennuie ferme : il passe ses journées à faire de l'aviron et ses nuits à jouer au bridge. Mais les cartes, il les tient de moins en moins bien. Le diagnostic tombe : maladie de Charcot. On ne lui donne que 2 ou 3 ans à vivre.

Grosse dépression mais gros coup de cœur aussi pour celle qui deviendra sa femme, Jane. Pour elle, et pour leurs trois enfants, il se met enfin à bosser. Et là, son génie explose. Il travaille, en toute simplicité, sur une théorie du tout : le pourquoi et le comment de l'univers.

Un travail sur les trous noirs reconnu mondialement

Dieu ne joue pas aux dés disait Einstein. Hawking répond : "Non seulement Dieu joue aux dés, mais il les jette parfois là où on ne peut pas les voir". Il perd l'usage de ses membres, puis de sa voix mais son travail sur les trous noirs est mondialement reconnu. C'est un prix Nobel en puissance. Et ce qui va le rendre vraiment célèbre, c'est son livre de vulgarisation intitulé Une brève histoire du temps. Près de 10 millions d'exemplaires vendus, du jamais vu pour un ouvrage scientifique...



Il faut dire que la couverture est accrocheuse : Hawking lui-même, dans son fauteuil roulant. C'est ce qui va forger sa légende : le mythe de l'intelligence pure, la physique sans le physique, mais avec un sens de l'humour réjouissant. Hawking n'est pas dupe : son image, il la contrôle, et il s'en amuse.

Reçu par le pape et les présidents américains

On le voit ainsi jouer aux cartes avec Newton et Einstein dans un épisode de Star Trek. On entend sa voix synthétique sur des titres de U2 ou des Pink Floyd. L'avorton est une rock star reçue par le pape, par les présidents américains. Il danse en boîte, s'offre un vol en apesanteur à 65 ans... On lui avait donné trois ans, "tout le reste c'est du bonus" disait-il. Dieu joue aux dés, et parfois il triche.