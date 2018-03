publié le 14/03/2018 à 09:31

Stephen Hawking, célèbre astrophysicien britannique, est décédé mercredi 14 mars à l'âge de 76 ans. En fauteuil roulant et sous respirateur artificiel, il était atteint de la maladie de Charcot, également appelée sclérose latérale amyotrophique.



Cette maladie neurodégénérative est rare, seulement 2.500 nouveaux cas par an en France. Incurable, elle fait perdre aux malades le contrôle de leurs muscles, en atteignant les neurones moteurs. Quand les muscles du diaphragme et de la paroi thoracique sont atteints, les patients perdent leur capacité respiratoire et sont mis sous assistance.

Malgré sa maladie développée au début des années 1960, Stephen Hawking a toujours continué son travail d'astrophysicien et défié les prédictions selon lesquelles il n'avait plus que quelques années à vivre. Habituellement, la maladie de Charcot s'accompagne pourtant de troubles cognitifs et d'une diminution de l'attention. Il continuait à s'exprimer à l'aide d'un système d'aide à la communication.

Selon les statistiques médicales, le décès survient dans les 24 à 36 mois après le diagnostic de la maladie. La longévité de Stephen Hawking reste un mystère pour les médecins.