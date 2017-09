publié le 16/09/2017 à 00:18

Vendredi 15 septembre, Koh-Lanta continue son affrontement des générations entre les plus de trente ans, les Rouges et leurs cadets, les Jaunes. Après le dernier conseil, qui a vu l'élimination de Marvyn, la tension est palpable sur le camp de l'île de Yasawa, sur l'archipel des Fidji. Théotime et André encaissent le choc de l'éviction de leur ami et considèrent Mel comme responsable de ce départ précipité.



Mais pas le temps de s'étendre : les aventuriers reçoivent la bouteille annonçant l'épreuve de confort. Mais une surprise les attend, va les mettre à rude épreuve et chambouler complètement la compétition. Thomas a le tympan perforé suite à la précédente épreuve d'immunité, au cours de laquelle il a dû plonger jusqu'à 8 mètres de profondeur. Il doit donc quitter Koh Lanta. "Je suis déçu pour lui, il pouvait aller très loin dans l'aventure", commente Romain de l'équipe Rouge, qui était parti avec lui au Paradis Perdu.

Le retour de Marvyn

Le jeune homme décide donc de céder sa moitié de collier d'immunité à Romain, qui possède l'autre partie, redistribuant les cartes du jeu. Ce départ force donc le retour de Marvyn dans l'aventure. Ce dernier a mal digéré son éviction et semble être prêt à régler ses comptes : "J'ai vraiment envie de voir la tête de Mel, qui a tout organisé quand je suis parti."



Marvyn en attendant le retour de l'équipe . #KohLanta pic.twitter.com/MMVbQY8xG5 — Colonel Landru ¿¿ (@Cyrilandreau) 15 septembre 2017

Après cette annonce forte en émotion, l'épreuve de confort débute : les deux équipes doivent réussir à détruire sept cibles cachées par un filet à l'aide de massues, qu'il faut récupérer sur la plage. Au cours d'un affrontement acharné, les Rouges finissent par remporter l'épreuve : ils pourront donc visiter un village des Fidji et profiter d'un barbecue.

Théotime et Mélanie au Paradis Perdu

Les Rouges gagnent également un luxe non-négligeable, celui de décider quel aventurier des deux équipes se rendra sur le Paradis Perdu. Ils décident ainsi que Mélanie de l'équipe Rouge partira avec Théotime afin de rallier le plus de Jaunes à leur cause. Un avantage pour le jeune homme qui espère profiter de l'occasion pour se protéger pour la suite de l'aventure.



Les deux aventuriers sont motivés pour trouver l'un des coffres dissimulés sur le Paradis Perdu. Après des heures de recherches, ils finissent par trouver un coffre : ils ont alors le choix entre un bulletin supplémentaire pour le Conseil et un bon pour se greffer à une épreuve de confort. Mélanie prend le bulletin supplémentaire, Théotime le confort, qu'ils décideront d'échanger en fonction de l'équipe qui remportera la prochaine épreuve. Le jeune homme décide néanmoins de ne pas révéler l'existence du bulletin supplémentaire au reste de son équipe.

Tensions sur le campement des Jaunes

Le retour de Marvyn accentue les tensions sur le camp des Jaunes. "J'avais pensé à tous les scénarios sauf à ça", avoue Mel, qui a fait éliminer l'aventurier au précédent Conseil. Cependant, elle tente de se dédouaneren prétendant que c'est May qui lui avait dit qu'il ne "pouvait pas la saquer", afin de le convaincre qu'elle n'est pas l'instigatrice de son éviction. Mais Marvyn n'est pas dupe : il décide de s'allier avec May pour éliminer son ennemie en cas de nouveau Conseil.



L'épreuve d'immunité du vendredi 15 septembre est importante : c'est la dernière avant la reconfiguration des équipes. Lors de l'épisode suivant, les candidats seront partagés en deux nouvelles équipes. Mais pour l'heure, seule l'épreuve d'immunité compte : les aventuriers devront récupérer des rondins au fond de l'eau à l'aide de radeaux, afin de résoudre un puzzle sur la terre ferme.

Serieux faut avoir bac +27 option NASA pour comprendre les règles de @DenisBrogniart ¿

Comme d'hab on comprend pendant l'épreuve ¿#KohLanta — Farah Mouri (@FarahMouri) 15 septembre 2017

Les plus jeunes prennent de l'avance par rapport à leurs aînés, qui ont perdu l'équilibre au moment de revenir à la terre ferme. Mais Mel échoue à ramener l'un des sacs de rondins, renversant la balance. Les Rouges débutent le puzzle en premier et grâce au calme et au don d'observation de Fabian, réussissent à remporter l'épreuve. Mélanie donne ainsi le bulletin de vote supplémentaire à Théotime sans que personne ne le remarque.

L'équipe des Jaunes au Conseil

C'est donc l'heure des alliances pour les Jaunes, qui repassent une seconde fois devant le Conseil. André, Théotime et Marvyn sont confiants, ayant réuni cinq voix (avec celle de May) contre leur adversaire Mel. Les deux jeunes femmes se disputent, décidant de voter l'une contre l'autre. Mel compte en effet décrédibiliser May afin de faire pencher la balance en sa faveur, essayant ainsi de convaincre son amie Magalie encore indécise. Elle lance une opération séduction des autres candidats de son équipe.



Le Conseil est agité : Mel et Marvyn règlent leurs comptes, espérant chacun rallier les indécis à leur cause. La première explose en sanglots en évoquant ses parents qu'elle ne voit plus, adoucissant les autres candidats. Ce ne sera cependant pas suffisant, Mel finit par être éliminée à cause du second bulletin de Théotime. Un rebondissement qu'il faudra rapidement digérer puisque dans le prochain épisode, les équipes actuelles seront complètement recomposées, bouleversant la compétition.