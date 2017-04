"Koh-Lanta 2017" : une dispute éclate chez les bleus à cause de Yves

publié le 21/04/2017 à 22:03

Rien ne va plus dans l'équipe bleue. Après l'abandon de Brahma et l'élimination de Kelly la semaine dernière, les tensions sont à leur comble sur le camp. Alors que la tribu accusait Kelly d'avoir une mauvaise influence sur eux, l'ambiance est pire au lendemain de son départ. Comme depuis le début de l'aventure, Yves préfère se mettre à l'écart des autres aventuriers et est surnommé Calimero par ses coéquipiers.



Les autres membres, particulièrement Vincent, lui reprochent sa paranoïa, lui qui n'a pourtant eu qu'un seul vote contre lui lors du dernier conseil. Une fois de plus, Yves continue d'exaspérer ses coéquipiers. Même Frédéric, jusqu'à présent un des rares aventuriers à le défendre, semble ne plus pouvoir supporter le quinquagénaire. Les deux hommes n'arrivent pas à se parler et finissent par se crier dessus, devant leurs partenaires médusés.

Sur Twitter, les internautes sont aussi agacés par le comportement de Yves, qui, chaque semaine, se dispute avec un nouvel aventurier. Ils sont nombreux à souhaiter son élimination.

#kohlanta Yves le vieux relou que l'on se traine dans un groupe de potes et qu'on finit par laisser tomber, s'enfermant dans l'aigreur... — TotalementALOuest (@TotalementO) 21 avril 2017

Yves dans #KohLanta il fait pas la même émission que les autres. Son but : trouver un nouveau sujet d'embrouilles ¿¿ — Celeste Beri (@CelesteBeri) 21 avril 2017

J'ai presque envie que les bleus perdent l'immunité ce soir pour que Yves degage une bonne fois pour toutes ¿ #KohLanta — Minuus (@Claire_Bnzm) 21 avril 2017