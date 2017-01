DOCUMENT RTL - Pour les dix ans de sa disparition, TF1 rend hommage à Gregory Lemarchal samedi 7 janvier avec de nombreux artistes. Ses parents seront aussi présents.

> Grégory Lemarchal : "Sa vie c'était chanter et se soigner", confie son père Crédit Image : VIRGINIE LEFOUR / BELGA / AFP Crédit Média : Isabelle Morini-Bosc

par Isabelle Morini-Bosc publié le 06/01/2017 à 12:15

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Samedi 7 janvier à 20h55, TF1 rend hommage à un jeune talent disparu trop tôt. Il s'agit de Grégory Lemarchal, gagnant de la Star Academy en 2004. Un surdoué vocal qui a doublement marqué l'émission puisque, atteint de mucoviscidose, il a disparu il y a 10 ans. De nombreux artistes - Serge lama, Véronique Sanson, Patrick Fiori, Vianney, David Hallyday et les autres - lui rendent hommage en direct du Zénith de Paris. Absent de la soirée, le producteur de la Star Academy, Gérard Louvin, se confie tout de même sur le jeune artiste : "J'ai toujours dit que ce garçon me faisait penser à un ange. Je l'ai côtoyé sept mois, je ne l'ai jamais entendu se plaindre, il avait toujours le sourire. Des gens comme ça, j'en ai pas vu beaucoup. Je n'ai que son sourire dans la tête".



Seront évidemment présents, les parents de Grégory. "C'est un cadeau que nous fait TF1, mais c'est surtout un bel hommage qu'ils font à l'artiste Grégory, a réagi son père, Pierre Lemarchal. Et c'est en même temps un bel hommage à l'association et au combat que l'on mène contre la mucoviscidose. Il y a 35 ans, l'âge moyen du décès était de 8/10 ans, trente ans après la moyenne est autour de 30 ans. Ce que l'on aimerait nous, c'est que les gens atteints de la mucoviscidose puissent vivre correctement avec cette maladie". Il annoncera samedi 7 janvier la création d'une maison qui devait être finie en 2018.

On voit beaucoup les anciens de la "Star Ac'", c'est un peu une famille Pierre Lemarchal. Facebook Twitter Linkedin

Pour les fans, Grégory a vécu une vie complète en accéléré. C'est aussi l'avis de Pierre Lemarchal. Selon lui, "il a vécu beaucoup de choses". "Je pense qu'il a eu une étoile qui lui a permis de réaliser son rêve. Y en a qui vivent très longtemps mais qui ne vivent pas la moitié de ce qu'a vécu Grégory (...) Sa vie c'était chanter et se soigner. Il était tellement heureux sur scène, effectivement pas longtemps, mais c'est comme ça qu'il s'est épanoui. Mais ce n'est pas une exception, les gens atteints de la mucoviscidose ont cette force, ils ne se plaignent pas pour une poussière dans l'oeil, ils ont autre chose à penser."



Le père de l'interprète de Écris l'histoire revient ensuite sur l'entourage de son fils. "Il y a eu beaucoup de respect, se souvient-il notamment. D'ailleurs on voit beaucoup les anciens de la Star Ac', ils ne sont pas là que quand il y a la télévision, c'est un peu une famille et Grégory ça doit lui faire du bien là haut de voir que tous ses potes sont là."