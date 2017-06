publié le 14/06/2017 à 10:11

Ils étaient 13 villages en compétition pour être élu le "Village préféré des Français", mais un seul a remporté le prix après l'émission présentée par Stéphane Bern sur France 2. Kaysersberg dans le Haut-Rhin s'est imposé dans la compétition et devient par la même occasion, le deuxième village alsacien a être couronné, quatre ans après Eguisheim. Kaysersberg succède aussi à deux villages bretons : Rochefort-en-Terre dans le Morhiban (2016) et Ploumanac'h en Côte d'Armor (2015).



Située dans la région Grand Est, derrière les montagnes vosgiennes, Kaysersberg compte environ 2.700 habitants et fait partie des 188 communes du parc naturel régional des Ballons des Vosges, créé d'ailleurs en 1989 à l'initiative de l'Alsace, la Lorraine et la Franche-Comté.

Parmi les monuments connus de la ville, le château Schlossberg qui domine la ville. Construit par l'empereur Frédéric II du Saint-Empire Germanique et c'est de ce château que vient le nom Kaysersberg qui signifie "la montagne de l'empereur" en Alsacien. L'autre monument à ne pas manquer, c'est l'église de la Sainte-Croix, en plein centre du village où se pressent les habitants et les touristes, qui sont chaque année plus de 700.000 à le visiter. Gageons qu'avec le titre du "Village préféré des Français" en 2017, la fréquentation touristique va augmenter dans les prochains mois. Une récente enquête a montré que l'émission de France 2 a des retombées positives sur le tourisme.