publié le 27/04/2018 à 12:06

Après quatre jours de suspense, la famille royal a finalement dévoilé le nom du troisième enfant de Kate Middleton et du prince William, ce vendredi 27 avril. Le petit frère de George et Charlotte s'appelle Louis. Ses deuxième et troisième prénoms sont Arthur et Charles. "Le bébé sera connu sous le nom de Son Altesse Royale le prince Louis de Cambridge", a précisé le palais de Kensington dans un communiqué.



Kate et William, heureux parents de leur troisième enfant depuis le lundi 23 avril, ont levé le voile sur le prénom du nouveau-né royal après un délai qui a mis à l'épreuve l'impatience de nombreux Britanniques et passionnés de la "Royal family". Après George et Charlotte, le duc et la duchesse de Cambridge ont ainsi choisi le prénom Louis.



Ce prénom avait longuement alimenté les débats et ce, bien avant la naissance du cinquième héritier de la couronne britannique. Les bookmakers avaient notamment parié sur Arthur, Albert, James et même Philip. Louis occupe désormais la cinquième place pour accéder à la couronne royale derrière son grand-père Charles, son père William, son frère George et sa sœur Charlotte.

The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to announce that they have named their son Louis Arthur Charles.



The baby will be known as His Royal Highness Prince Louis of Cambridge. pic.twitter.com/4DUwsLv5JQ — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 27 avril 2018