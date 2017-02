Justin Trudeau fait craquer Alyssa Milano en parlant français

publié le 14/02/2017 à 10:52

Et si c'était lui, le vrai Cupidon ? Avec son physique de crooner des années 60, Justin Trudeau ne cesse de faire chavirer les cœurs. Même quand il essaie simplement d'assurer ses fonctions de Premier ministre canadien. Sa nouvelle victime ? L'actrice Alyssa Milano, plus connue pour avoir incarné la sorcière Phoebe Halliwell dans la série culte Charmed. Le 13 février, Justin Trudeau a rencontré pour la première fois Donald Trump, nouveau président des États-Unis. Une rencontre forcément très médiatisée.



Comme bon nombre d'Américains, Alyssa Milano a suivi l'événement à la télévision. L'actrice se fend d'un tweet explicite : "Seigneur Dieu, Trudeau est si canon". Mais elle n'est pas au bout de ses peines. Alors que Justin Trudeau s'adresse à la presse, le politique de 45 ans passe de l'anglais au français, comme à son habitude. Et c'est à ce moment qu'Alyssa Milano fond. Sur Twitter, elle s'en amuse en postant un gif la montrant en train de s'éventer avec un sac à main. La légende ? "Moi quand je regarde Trudeau traduire son discours en français".

Me watching Trudeau translate himself into French. pic.twitter.com/yazecf1Nvj — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) February 13, 2017

Plus de 12.000 Twittos ont aimé cette déclaration d'amour spontanée. Mais Alyssa Milano n'apprécie pas que le physique de Justin Trudeau. Plus tôt dans la journée, elle a partagé un tweet de Fox News rapportant des propos du Premier ministre canadien sur la place des femmes sur le marché du travail : "Le fait que des femmes aient des postes à pouvoir est un levier puissant vers le succès, pour les entreprises, les communautés et pour notre économie toute entière". De quoi le rendre encore plus séduisant aux yeux de l'actrice, féministe et fervente opposante à Donald Trump.