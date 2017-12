publié le 10/12/2017 à 13:00

Elle a été une de ses plus belles histoires d'amour. Johnny Hallyday est décédé à l'âge de 74 ans, des suites d'un cancer du poumon. Tout au long de sa carrière, sa vie privée a intéressé autant que sa musique et l'une de ses relations a mélangé les deux : son mariage avec Sylvie Vartan. Les deux chanteurs se rencontrent en 1961, Johnny a 18 ans, Sylvie Vartan en a 17. S'en suivront presque deux décennies d'amour, rythmées par des ruptures, des réconciliations et des chansons en duo.



En 1979, à peine quelques mois avant la fin officielle de leur relation, Johnny Hallyday confie son amour pour Sylvie Vartan dans son livre Johnny raconte Hallyday : "Sylvie, je la préfère à tout. Elle est ma préférence à moi, comme le chante si joliment Julien Clerc". Une déclaration qui résume parfaitement la grande histoire d'amour qu'ils ont vécue ensemble pendant quinze ans, faite d'admiration, de complicité mais aussi d'incompréhensions.

Un duo sur scène, puis à la ville

C'est la musique qui permet à Johnny Hallyday de rencontrer Sylvie Vartan, en 1961. La jeune artiste de 17 ans est encore inconnue du grand public et chante à l'Olympia de Paris, en première partie du rockeur britannique Vince Taylor. C'est le frère de Sylvie Vartan, Eddie, qui présente les deux musiciens, alors que Johnny est déjà une vedette adulée par ses fans.

Leur relation débute par une collaboration professionnelle. En 1962, Johnny Hallyday demande à Sylvie Vartan d'assurer la première partie de sa tournée, à la place de Jean-Jacques Debout. En 1979, ce dernier explique à François Jouffa, dans le hors-série "Johnny Story" de Hit Magazine, qu'il n'a pas vraiment eu le choix : "Un jour à Marseille, Sylvie est venue nous rejoindre avec son frère Eddie et le soir-même, Johnny m'a demandé de céder ma place à Sylvie dans la tournée. J'ai compris à ce moment-là qu'il se passait quelque chose entre eux".

Sylvie Vartan et Johnny Hallyday se marient le 12 avril 1965 à Loconville, petite commune de l'Oise Crédit : AFP PHOTO / UPI

La presse imagine rapidement une idylle entre les deux vedettes, qui, de leur côté, démentent toute relation. "On est seulement des copains, rien d'autre", se plaisent-ils à dire, alors qu'ils s'interpellent mutuellement dans différentes chansons. Dans Madison Twist, Johnny Hallyday s'amuse à proposer un rendez-vous à Sylvie Vartan : "Retrouvons-nous là-bas, Sylvie, pour danser le Madison Twist, et Sylvie n'oublie pas, on a rendez-vous en piste", disent les paroles.



La jeune chanteuse n'hésite pas à lui répondre en reprenant sa chanson, dont elle modifie légèrement les paroles afin de leur confirmer le lieu de leur rendez-vous : "Oui, allons-y Johnny, on a rendez-vous en piste pour danser le Madison Twist". En 1963, Johnny Hallyday et Sylvie Vartan partagent l'affiche du film D'où viens-tu Johnny, réalisé par Noël Howard. L'occasion pour eux de chanter pour la première fois en duo, avec le titre À plein cœur.

> Johnny Hallyday & Sylvie Vartan-A Plein Coeur

Il faudra attendre le 15 octobre 1963 pour que les deux vedettes officialisent enfin leur relation, au micro de Jacques Paoli sur Europe 1 : "Jusqu'à présent, on a dit qu'on était copains. Maintenant, on peut dire qu'on est presque fiancés". Le couple star des années Yéyé est officiellement né.

Un mariage et un enfant

Johnny Hallyday et Sylvie Vartan forment rapidement le couple que la presse s'arrache et que les fans admirent. L'année 1965 est celle de leur mariage, célébré le 12 avril à Loconville, dans l'Oise. La mairie et l'église du village sont envahies par les curieux et les journalistes, venus assister à ce qui semble être le mariage de la décennie.



Un certain Philippe Bouvard est d'ailleurs sur place pour Le Figaro et décrit l'arrivée des mariés dans son article : "Entourés de gendarmes, les fiancés firent enfin leur apparition. Elle, ravissante sous une cornette blanche, lui, très sérieux, en veston noire bordé, et toute la noce derrière, drainant, pèle-mêle, les demoiselles d'honneur, les gendarmes et la petite mafia des variétés". Les deux vedettes se disent oui sous les yeux de leurs témoins Luce Dijou, Jean-Marie Périer et Carlos.

Le 14 août 1966, Sylvie Vartan donne naissance à leur fils David, alors que Johnny est en pleine représentation à Milan. Il rentre quelques heures en France pour voir son fils puis repart aussitôt en tournée. C'est une période sombre pour le chanteur, épuisé par le rythme de ses concerts et par ses problèmes avec le fisc français, qui lui réclame des arriérés d'impôts. Quelques mois seulement après leur mariage, Sylvie Vartan demande le divorce. C'en est trop pour Johnny, qui fait une tentative de suicide le 10 septembre, en avalant des barbituriques puis en se tailladant les veines.



Retrouvé par son secrétaire Ticky Holgado, Johnny Hallyday est hospitalisé dans un établissement parisien puis part se reposer en Suisse. Après une convalescence d'un mois, il est de retour sur scène et décide de donner une nouvelle chance à son mariage. "C'est quelque chose que nous avons décidé d'un commun accord, explique rétrospectivement le chanteur en 1979, d'abord parce que l'on éprouve toujours des sentiments l'un pour l'autre (...) et ensuite nous n'avons pas le droit de gâcher la vie de notre fils".

Tensions, ruptures et réconciliations...

Johnny Hallyday et Sylvie Vartan célèbrent leur réconciliation sur la scène de l'Olympia en 1967, où ils chantent ensemble pendant un mois. Leur carrière individuelle continue d'être un succès : Sylvie Vartan chante à cette époque Comme un garçon, Ballade pour une fugue ou Baby Capone. Après une période plus difficile, Johnny teste de nouvelles sonorités sur son album Jeune Homme, sorti en 1968.



Mais les choses sont plus compliquées dans leur vie privée : Johnny Hallyday et Sylvie Vartan enchaînent les périodes d'euphorie, de froid et de séparation. En 1972, l'idole des jeunes entame une liaison avec l'une de ses choristes, la Canadienne Nanette Workman. Une infidélité qui blesse profondément sont épouse et dont Johnny dira en 1996, dans son Autobiographie Destroy : "Ma relation avec Nanette fut autodestructrice (...) Nous avons rompu à temps ! Elle est repartie au Canada. J'ai tenté de reconquérir Sylvie. Sans succès. J'étais allé trop loin. Nous nous sommes réconciliés un an plus tard, mais cette blessure, trop profonde pour être cicatrisée, sera la véritable raison de notre divorce en 1980".

> Clip Video Johnny Hallyday & sylvie vartan J'ai un probleme

1973 est donc une année de reconstruction pour le couple Hallyday-Vartan, qui se rapproche en chanson en enregistrant leur premier duo sur disque, J'ai un problème. Ils décident de s'éloigner de l'Hexagone et s'installent aux États-Unis en 1975, où ils vivent de nouveau des périodes compliquées. 1979 est le plus beau moment de leur mariage, comme l'explique Sylvie Vartan dans Paris Match en 1980, évoquant "sa plus grande année de bonheur avec Johnny".

Mais quelques mois plus tard, en novembre 1980, le couple se sépare officiellement, après quinze ans de mariage. Une rupture qui n'a pas altéré leur collaboration professionnelle : les deux chanteurs ont régulièrement repris certains de leurs duos, comme en 1993, lorsque Sylvie Vartan fait partie intégrante des concerts de Johnny au Parc des Princes. Elle y interprète avec lui Le feu et Je veux te graver dans ma vie.

> Johnny Hallyday et Sylvie Vartan - Le feu

En mai 2009, elle chante avec lui Le bon temps du rock and roll sur la scène du Stade de France, sous les yeux de leur fils David, qui participe aux représentations. Quelques mois plus tard, Johnny Hallyday la rejoint sur la scène de l'Olympia pour interpréter plusieurs chansons d'Édith Piaf. La même année, Sylvie Vartan confie à Paris Match que Johnny Hallyday est "Mon frère. Mon Sang. Ma jeunesse, comme je suis la sienne". Malgré leur rupture, les anciens époux se sont toujours montrés tendresse et affection tout au long de leur carrière.