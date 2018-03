publié le 16/03/2018 à 11:26

C'est une grande 1ere dans l'histoire de Playboy, seul Donald Trump avait déjà fait la couverture aux États-Unis en 1990. Un honneur donc pour Joeystarr qui sera à la une du journal, une conséquence inattendue de l'affaire Weinstein. George Clooney lui a seulement eu droit à un hors série en Allemagne.



Le co-rédacteur en chef de l'édition française explique : "On n'avait pas envie d'afficher une poster girl classique et puis Joeystarr n'est pas n'importe qui... C'est l'homme qui fascine les filles, l'incarnation de ce qu'on appelle parfois le mâle alpha, celui qui crie le plus fort. Bref, parfait pour illustrer les thématiques de ce numéro consacré au couple et au polyamour".

JoyeStarr ne pose pas nu en une du magazine, il est en costume. Pour voir la star nue, c'est sur le compte Instagram de Karine Le Marchand qu'il faut aller. L'animatrice a posté une photo du rappeur tout sourire, qui tient dans la main un vieux numéro de Playboy pour cacher ses parties intimes. "Wahou !", a -t-elle écrit en légende. Karine Le Marchand y ajoute deux hashtags : "Bonne soirée mesdames" et "le sens du partage". Une manière de répondre aux rumeurs qui les disaient très proches.

Macron en Hercule

En une de VSD cette semaine, Emmanuel Macron est en tenue d'Hercule. "Les 12 travaux d'Hercule Macron" titre le journal... Et ce sous titre : SNCF, justice, impôts, université, sécurité, le président s'attaque à tous les chantiers en multipliant les front. Il neutralise l'opposition et les syndicats, écrit le magazine.

Le tabou de l’alcoolisme chez les femmes

ELLE aborde un tabou : l'alcoolisme au féminin. Toutes les études le confirme, la consommation des femmes est en train de rejoindre celle des hommes. Et pourtant explique l'hebdomadaire, en la matière nous ne sommes pas égaux : chez la femme, au delà d'un verre par jour, il y a un vrai risque pour la santé. L'alcool a par exemple un effet direct sur la prolifération de la glande mammaire.



Au delà d'un verre on constate une réelle augmentation du risque de cancer du sein. Toutes les femmes ne sont pas non plus logées à la même enseigne, d'après une enquête de l'OCDE, les plus diplômées sont celles qui ont le plus de risque de tomber dans l’alcoolisme.

Le rosé de Provence à la mode aux États-Unis

L’Amérique trinque à la santé du rosé, comme l'explique Le Parisien. Depuis quelques années, le rosé, souvent présenté par le passé comme un mauvais vin voit ses ventes exploser. En France et aussi à l'export (+35% l'an dernier).



Premier importateur : les États-Unis qui ont acheté l'an dernier pour 114 million d'euros de rosé de Provence, contre à peine 3 millions d'euros en 2008. Ce n'est pas une mode assure un professionnel du secteur, mais une tendance de fond. Sa couleur plait et donne l’impression que c'est moins alcoolisé qu'un vin rouge. Ce qui est faux bien sur.

La lecture est bonne pour la santé

Le Figaro Magazine consacre un grand dossier à la lecture à l'occasion du salon du livre

La lecture serait notamment bonne pour lutter contre le stress. Lire réduit de 68% le taux de stress, mieux que la musique 61% ou que la marche, 42%. Et les effets ne sont pas seulement sur le court terme.



La lecture permettrait d'éviter, ou en tout cas de repousser l'arrivée, de certaines maladies, Alzheimer par exemple. Les lecteurs réguliers ont par exemple 32% de moins de risques de dégénérescence mentale que les autres.





Les bénévoles du centre hospitalier de Corbeil-Essonnes (Essonne) l'ont bien compris. Depuis plusieurs années ils sillonnent les services de l’hôpital pour distribuer des livres mais aussi des revues aux malades. La Croix leur consacre aujourd'hui un grand reportage. Un moyen de s'échapper au quotidien, d'entamer aussi une discussion pour oublier un peu la maladie.