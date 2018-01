Jean-Pierre Foucault sur ONPC : "Qui sont ces gens pour juger ?"

publié le 20/01/2018 à 14:00

Jean-Pierre Foucault est une des grandes voix de la radio, reconnaissable entre mille. C'est aussi une grande figure de la télévision depuis quarante ans ! l'animateur revient aujourd'hui avec un nouveau livre. Après Citroën, Peugeot et Renault, ce passionné de belles mécaniques publie Vélosolex, l’épopée d’un cyclomoteur édité chez Hugo Motors.



Dans cette ouvrage, Jean-Pierre raconte l’histoire de cette machine, écoulée à dix-hui millions d’exemplaires, et qui fête ses 70 ans. Le présentateur emmène ainsi le lecteur sur les routes de son enfance, pour retrouver les sensations de la conduite incertaine et l’odeur de la Solexine, ce carburant uniquement développé pour le Solex.



"Vélosolex, l'épopée d'un cyclomoteur" de Jean-Pierre Foucault (Hugo & Motors)

Ce weekend, Jean-Pierre Foucault était l'invité de Jade et Eric Dussart. L'animateur a expliqué pourquoi on ne le verrait jamais dans On n'est pas couché sur France 2. "Je ne vais pas au tribunal. Je n'ai rien à me reprocher. Je ne suis pas maso, je ne vais pas quelque part pour me faire flageller. Je n'ai pas envie de donner du grain à moudre à des gens qui font un spectacle sur le dos d'autres personnes", assure-t-il.

Bien qu'il ait regardé pendant un temps l'émission, ce n'est plus le cas aujourd'hui. La raison ? Le programme le rend "malade". Jean-Pierre ajoute : "Chez moi, quand je reçois quelqu'un, je ne reçois pas des gens que je ne peux pas supporter ! Ce n'est pas possible [...] Je ne recevrai jamais des gens que je ne supporte pas". Même si pour le présentateur "la critique est bonne, quelle qu'elle soit", il n'a pas envie de répondre à l'invitation d'une émission dans laquelle il se fera "assommer". Il en vient même à remettre en question la légitimité des polémistes de Laurent Ruquier. "Qui sont ces gens pour juger ?" se demande-t-il. Jean-Pierre conclue enfin en expliquant avoir lu des livres de Christine Angot, sans aller plus loin dans son commentaire...





