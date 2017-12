Jean-Pierre Foucault et Miss France 2017 dans A La Bonne Heure

publié le 13/12/2017 à 12:30

Le 16 décembre prochain, la 88e édition de Miss France 2018 sera diffusée sur TF1, en direct de Châteauroux. Trente miss régionales seront en lice pour succéder à Alicia Aylies. Pour la 23e année consécutive, Jean-Pierre Foucault animera une nouvelle fois la cérémonie, épaulé de Sylvie Tellier

L'élection de Miss France 2018 aura lieu le 16 décembre 2017 à Châteauroux

Cette année, la présidence du concours a été confiée à grand couturier Jean-Paul Gaultier et Iris Mittenaere, Miss Univers 2017, pour encadrer un jury composé notamment de la chanteuse Nolwenn Leroy. Cerise sur le gateau : le coup d'envoi de l'élection sera donné par la star britannique Ed Sheeran.

Après "le rêve" en 2016 et "la féérie de Noël" en 2017, Miss France 2018 sera placée sous le signe de la Fête. Les tableaux s'articuleront autour des "Régions en fête" et des fêtes populaires ou emblématiques comme le 14 Juillet, la fête foraine ou encore la Fête de la musique.

Du côté des Miss, elles seront trente, entre 18 et 14 ans, à s'affronter pour tenter de succéder à Alicia Aylies. A noté, le retour cette année de Miss Saint-Pierre-et-Miquelon, absente l'année dernière, à la place de Miss Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Parmi les trente candidates, seules douze d'entre elles seront sélectionnées pour être soumises au vote du public et du jury. Enfin, ce sera au tour des téléspectateurs de choisir parmi les prétendantes et d'élire Miss France 2018 parmi les cinq finalistes.

Régis Mailhot en spectacle avec "Citoyen"

"Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons." Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir... Il est temps de prendre du recul. Découvrez un Citoyen qui a pris le "Parti d’en rire".

Dernières salves pour Régis Mailhot qui sera notamment le :



- 12 Janvier 2018 à Rouen

- 19 Janvier à Bourg-les-Valence

- 26 Janvier à Maizières-les-Metz

- 27 Janvier à Nancy

- 17 Mars à Claye-Souilly

- 17 Mars à Plougonvelin

- 23 Mars à Marseille



Réservez vite vos places !

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Edouard Dutour, Eric Dussart, Régis Mailhot. et Patrice Carmouze.

L'équipe d'A La Bonne Heure vous recommande