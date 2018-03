publié le 25/07/2016 à 19:15

"Il n'est, parait-il, ni si bonne compagnie qui ne se quitte." Autrement dit, les meilleures choses ont une fin. Je vais en effet imiter les coureurs du Tour de France et prendre quelques jours de congé. J'ose à peine tenter cette comparaison, attendue que je n'ai pas, moi, "chopé des escarres" à force de bivouaquer sur une selle. Côté souffrances, ils en connaissent là aussi "un rayon". Et tant qu'a risquer un mauvais jeu de mots, rappelons que si une chaîne est nécessaire pour faire tourner le vélo, le vélo a été sacrément nécessaire à une chaîne. Laquelle ? France 2. Qui a réalisé d'excellentes audiences et rassemblé hier plus de 5 millions de téléspectateurs. Même moi j'ai "suivi le podium", heureuse d'entendre Christopher Froome tenir en français des propos touchants.



Qu'ajouter sur ce tour ? Que, comme le Kényan, je l'ai "survolé" ! J'entends par là, en ce qui me concerne, que j'ai seulement écouté les commentaires des pros, et "chopé" quelques images de-ci de-là. Je suis ainsi tombée sur le reportage hommage consacré à Gérard Holtz qui, à 69 ans, quitte la télé sans "battre en retraite" ! J'ai été étonnée voire amusée, que l'on prive alors les accros de la petite reine d'images de la course. Un autre accroc, peut-être ?

Sur cet hommage en soi, rien à redire. Rien à dire non plus. C'est de toute façon un "faux départ" (!). Profiter des "charmes" de la Villa Médicis n'empêchera pas "Gégé" de réaliser des films pour la télé. Sans oublier, on imagine, le théâtre. Or donc à la revoyure. Je veux également féliciter chaleureusement Christian Olivier et son équipe, tous enthousiasmants, tous dopés par leur passion ! Bravo les gars.

Un hommage à deux femmes du petit écran français

Et avant de trinquer moi aussi la serviette de documents pour celle de plage, j'aimerais saluer deux femmes du Service public. D'abord la directrice des variétés de France 2 : Nathalie André, qui a décidé de partir "se faire voir ailleurs", et qui peut se vanter d'avoir (entre autres) dynamisé L'Eurovision. Je ne croyais, a priori, ni au dispositif ni au candidat, j'avais tort (bravo également au "patron" Vincent Meslet). Hommage ensuite à la patronne des fictions de France 3, Anne Holmes, qui réussit le tour de force de séduire un vaste public sans offusquer la "France qui pense". La patronne de la chaîne Dana Hastier a raison de faire confiance à cette professionnelle qui sait varier les (bons) genres. Arrivera ainsi à la rentrée L'Entreprise, une satire iconoclaste très réussie (par la "bande à Pierre Palmade") sur le monde du travail.



Qu'ajouter en vrac avant la rentrée "des classes et des crasses médiatiques" ? Et bien à propos de fictions, rappelons que France Télévisons pourra désormais citer des marques dans diverses créations. Cela s'appelle du placement de produits. Dans Plus belle la vie, Roland, le patron du Mistral, pourra par exemple se plaindre que sa commande de Coca-Cola n'est pas arrivée. De vous à moi, c'est plus efficace qu'un spot de pub ("T'as vu, Mirta aime les Granola !"). Or tout est bon pour compenser le manque à gagner de quelques 430.000.000 d'euros dus à l'arrêt de la pub après 20 heures. Compenser aussi le fait que l'état actionnaire est un mauvais payeur qui ne tient pas ce qu'il promet. Mais les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent, pas vrai ? Allez, bonnes vacances à tous avec déjà, l'envie de vous retrouver.