Isabelle Carré dans A La Bonne Heure

Ce matin, l'actrice Isabelle Carré nous parle de son très beau premier roman: "Les Rêveurs" (Grasset). Dans le livre, elle révèle ses secrets de famille, au sein d’un clan "un peu déglingué". Un livre qui rencontre un grand succès depuis sa parution le 10 janvier dernier et qui figure dans la sélection finale du Prix RTL Lire 2018 !



Isabelle Carré est également sur la scène du théâtre de l'Atelier (Paris 18e) actuellement : dans la pièce "Baby", de Jane Anderson (adaptation Camille JAPY, Mise en scène de Hélène VINCENT, avec aussi Bruno SOLO, Camille JAPY, Vincent DENIARD et Cyril COUTON). La pièce se joue jusqu'au 13 mai.

Régis Mailhot en spectacle avec "Citoyen"

"Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons." Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir... Il est temps de prendre du recul. Découvrez un Citoyen qui a pris le "Parti d’en rire".

Dernières salves pour Régis Mailhot qui sera notamment le :



- 17 Mars à Claye-Souilly

- 17 Mars à Plougonvelin

- 23 Mars à Marseille



Réservez vite vos places !

