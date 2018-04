publié le 04/04/2018 à 14:56

Et si la lutte intra-familiale avait pu être évitée par un simple coup de fil ? C'est ce que laisse entendre l'avocat de Laeticia Hallyday qui a confié sur le plateau de C l'hebdo de France 5 avoir tenté, avec sa cliente, de maintenir un dialogue entre les différents membres de la famille Hallyday. "J'ai pris moi-même l'initiative d'essayer d'organiser un rendez-vous avec les enfants de Johnny Hallyday, expliquait Me Amir-Aslani. Laeticia est une femme aimante, généreuse et qui partage, et je suis certain que, si elle avait reçu un coup de fil disant que l'on souhaitait récupérer un bien matériel, des souvenirs, elle aurait été prête à faire tous les gestes possibles".



Mais une lettre de Laura Smet, envoyée à Laeticia quelques semaines après les obsèques de Johnny Hallyday, aurait empêché un dialogue sain et pacifié. Le 31 janvier, la fille aînée du rockeur aurait envoyé à sa belle-mère le message suivant : "Chère Laeticia, voilà près de deux mois que papa est parti et il nous faut avancer dans le règlement de sa succession. En plein accord avec David, nous voudrions signer dès que possible l'acte (...) qui fixe les qualités héréditaires".

Un message trop froid et indirect qui aurait refroidi Laeticia d'après son avocat. "L'injonction" de Laura ne serait pas passée et le débat finit par arriver sur la place publique avec des messages et communiqués envoyés par médias interposés dès le 12 janvier. Un rôle que ne manqueront pas de contester David ou Laura Hallyday.

Johnny avait-il prévenu Laura et David ?

Le camp Laeticia va même plus loin pour expliquer les tensions et évoque une préméditation du conflit actuel. "Si on essaye de véhiculer l'idée que Laeticia est coupé de tous ce n'est pas vrai, arguait l'avocat mardi 3 avril sur CNews. Ça ne fait aucun doute que toute cette affaire a été manigancée, réfléchie, organisée par la partie adverse. Comment expliquez-vous le peu de relations de la part des enfants avec Laeticia ?" Et à la question : les aînés, Laura et David, savaient-il qu'ils seraient déshérités avant la mort de leur père, l'avocat est clair : "Ça ne fait aucun doute pour moi. Ils ne le sentaient pas. Ils le savaient."



Et l'avocat d'évoquer ses hypothèses sur les connaissances de chacun avant la mort de Johnny Hallyday. "On raisonne tous comme si l'artiste avait gardé le silence sur la question. Je n'en suis pas certain... Là, il est parti. On ne sait pas ce qu'il a pu dire. Mais vu ce que je constate aujourd'hui, je pense qu'il le savait. (...) Il faut arrêter avec cette histoire que ces gens auraient été 'déshérité'. Ce n'est pas vrai", concluait Me Amir-Aslani.