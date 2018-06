Héritage de Johnny : "Le jugement est correct", estime Sylvie Vartan

publié le 18/06/2018 à 23:49

Six mois après la mort de Johnny, Sylvie Vartan se confie. La chanteuse vient de terminer une série de dix mois de concerts en France, en Bulgarie et au Japon. Des représentations pendant lesquelles elle a rendu de vibrants hommages à Johnny Hallyday, reprenant plusieurs de ses chansons et même Sang pour Sang, celle que le rockeur chantait avec leur fils David. Très discrète depuis quelques mois, Sylvie Vartan a décidé de s'exprimer dans Le Parisien ce lundi 18 juin.



Après cette période d'activité intense, la chanteuse a "besoin de calme et de distance". Ses deux concerts au Grand Rex, donnés en mars et en avril, ont été le point d'orgue de sa tournée. "C'était un concert un peu spécial, qui se devait de l'être (...) Pendant l'hommage à Johnny, j'avais très peur d'être submergée par l'émotion et ça a été effectivement difficile. Je l'avais répété au minimum pour arriver sur scène la plus sincère et la plus pure dans l'interprétation", explique-t-elle au Parisien.

Si Sylvie Vartan ne souhaite pas s'étendre sur l'affaire qui oppose David et Laura d'un côté, à Laeticia de l'autre, elle estime que le premier jugement sur le testament de Johnny "est correct". "Il ne remet pas du tout en question le fait que les enfants obtiennent le droit moral sur son œuvre. Ils ne sont pas intéressés par l'argent, mais par le côté artistique de leur père, un énorme artiste", confie-t-elle.

Dans l'épreuve, Sylvie Vartan s'est trouvée une alliée en la personne de Nathalie Baye. "On a des points communs", explique la chanteuse, précisant qu'en ayant des enfants "qui sont frère et sœur, c'est normal qu'on soit attachées". "Je respecte beaucoup Nathalie, c'est quelqu'un d'entier, d'intelligent, de droit, digne, qui ne s'épanche pas sur ses états d'âme, qui n'a rien de mesquin. Elle a de la tenue cette femme, et c'est une grande artiste. J'ai aussi appris à connaître Laura et à l'apprécier beaucoup plus", confie Sylvie Vartan.



Sylvie Vartan regrette-t-elle qu'il n'y ait pas eu d'accord à l'amiable ? Elle ne le dit pas, préférant préciser au Parisien qu'il y a "beaucoup de mains tendues, mais la réalité est toute autre. Attendons patiemment, sans s'énerver". Interrogée sur sa proximité géographique avec Laeticia Hallyday (les deux femmes vivent à Los Angeles), Sylvie Vartan ne cache pas qu'elle n'a "pas envie de frapper à sa porte", sans s'étendre d'avantage.