Les B et les P, elle les a longtemps confondus. Les M et les N aussi. On la croyait mauvaise élève, elle était simplement dyslexique. Confusion des mots dans une enfance désorganisée. Les parents sont artistes peintres : pas beaucoup d'argent, ils déménagent tous les deux ou trois ans. C'est la bohème. Papa oublie le jour de la rentrée, les anniversaires... Sauf une fois... mais il se trompe de mois.



"Ils étaient drôles mais en souffrance dit-elle, en perpétuelle crise d'adolescence". À 14 ans, c'est elle l'ado qui part à Monaco. Elle en bave dans les cours de danse qui ont formé Noureev. Puis se perfectionne un an à New York. Au retour, c'est le cours Simon. Elle rêve de théâtre, Truffaut lui donne la passion du cinéma, avec La Nuit américaine. Le début d'une carrière couronnée par 4 César.

Une carrière qu'elle mène au coup de cœur, comme sa vie privée. Avec un faible pour les intellos un peu fêlés et les gentils bad boys. On l'a ainsi connue avec Philippe Léotard, comédien inspiré mais rongé par l'alcool et la drogue. Il y a eu aussi Pierre Lescure, alors patron de Canal +, et l'inclassable politique Jean-Louis Borloo. Et puis bien sûr Johnny...

"Une vraie maman, pas une mère copine"

Première rencontre sur un plateau télé : il arrive avec une heure et demie de retard, ça l'énerve. Il est timide et drôle, ça la touche. Leur histoire ne résistera pas à la célébrité étouffante de l'idole. Mais elle donnera naissance à Laura, l'enfant chérie. Nathalie Baye se décrit comme "une vraie maman, pas du tout une mère copine". C'est elle qui a sorti sa fille de la drogue, de la dépression. Et qui la défend, encore et toujours, devant la presse.

Toi, tu es une vraie, il faut que tu apprennes à te protéger Romy Schneider à Nathalie Baye





Une famille sous les projecteurs, et pourtant Nathalie Baye est une discrète. Souvenir de Romy Schneider qui lui avait dit : "Toi, tu es une vraie, il faut que tu apprennes à te protéger". Nathalie Baye ne laisse rien transparaître, capable de tourner sans broncher dans un hôpital où son père est en réanimation. On la dit solide, forte. Elle préfère courageuse.



Elle cultive les défis, petits ou grands, et affronte tant bien que mal les années qui passent. Mais en fait, elle n'a jamais aimé se voir à l'écran. À 20 ans, elle pensait que Truffaut allait la virer tellement elle se trouvait moche. "J'étais jolie... Ça aurait été bien que je le sache, dit-elle, j'en aurais profité".