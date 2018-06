publié le 14/06/2018 à 08:30

Sac-poubelle à la main, ramassant le moindre petit papier tombé à terre, Martel Laplace vient tous les matins entretenir le cimetière de Lorient où repose "l’idole des jeunes". Il explique que seule "une dizaine, une vingtaine de fans viennent chaque jour sur la tombe. Et tout se passe très bien contrairement à ce que j’ai pu lire".



Dans le restaurant "Jojo Burger" situé juste à côté, le serveur confirme et ajoute qu’ensuite "ils viennent boire un verre ou manger un hamburger, comme le faisait Johnny". C’est ce qu’ont fait Hervé et Christiane venus spécialement de Narbonne. "Ça nous a coûté plus de 1.000 euros pour venir ici depuis la Guadeloupe où nous sommes en vacances. Arrivés à Saint Barth hier, nous avons loué une voiture pour venir jusqu’au cimetière et nous avons dormi dedans. Nous payer une chambre d’hôtel ici, nous n’en avons pas les moyens".



Malgré cela, ce couple de sexagénaires voulait à tout prix venir se recueillir sur la tombe de leur idole. "Il nous a accompagnés toute notre vie, nous l’avons toujours suivi", reprend le mari. "Malheureusement, il nous reste que les chansons", reprend son épouse en essuyant une larme après avoir déposé un petit cailloux sur la tombe. Dessus elle a écrit "repose en paix mon Johnny".

Le cimetière de Lorient à Saint-Barthélémy Crédit : Frédéric Veille

Des cailloux, des fleurs, des photos, des plaques, des anges, des cœurs, des médailles, des bougies, des peluches, des objets plus personnels… la tombe du chanteur en est recouverte depuis le 11 décembre 2017, jour où Johnny Hallyday, a, selon ses désirs, été inhumé à 7.000 km de la métropole, sur cette petite île paradisiaque des Antilles.



"C’est vrai ça fait loin pour nous les fans", lance Alain, 58 ans, venu d’Alsace. "Mais ici, il repose en paix", ajoute-t-il avant de déposer une photo sur laquelle il prend la pose avec Johnny. Debout devant la sépulture ornée d’une guitare en fleurs, Catherine son épouse se signe une dernière fois avant de quitter le cimetière et d’expliquer qu’elle ne sera remet toujours pas de la disparition de son chanteur, elle qui a appelé sa fille "Gabrielle".

Des fans devant la tombe de leur idole Crédit : Frédéric Veille

Chaque jour, chaque nuit, les fans se succèdent dans ce cimetière coloré, fleuri, à l’image de l’île où Johnny aimait se ressourcer en famille. D’autres fans, en plus du passage obligé sur la tombe, vont boire un verre au "Select", le bar de Saint-Barth où il aimait venir boire un pastis avec ses amis, à Shell Beach, la plage qu’il affectionnait tout particulièrement, où au Ti Saint Barth, le restaurant de son amie Carole Gruson.



"Sa villa est plus compliquée à trouver" expliquent Antoine et Mireille qui errent dans le quartier Marigot où le havre de paix, avec vue imprenable sur la baie, reste inaccessible aux fans. Tous viennent en priorité sur la tombe, une fois, deux fois, voire trois fois par jour. "On en profite", dit Jacky, les bras tatoués du visage de son idole. Venu seul, il a mis toutes ses économies pour faire le voyage jusque sur l'île de Saint-Barthélémy. "Mais pour moi c’est un pèlerinage. D’ailleurs ici c’est Jean-Philippe qui est enterré. Johnny, lui, est immortel."

Herve´ et Christiane devant la tombe de Johnny Hallyday Crédit : Frédéric Veille