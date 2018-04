publié le 05/04/2018 à 11:24

Ce sont des mots très durs qu'emploie Sylvie Vartan pour évoquer la relation difficile entre son fils David et le père de celui-ci, Johnny Hallyday. Alors que David Hallyday se bat aux côtés de Laura Smet pour être considéré dans l'héritage de leur père, la chanteuse lâche au magazine Gala : "Orphe­lin de père, David l’est depuis pas mal d’années déjà, mais là, c’est vraiment violent".



La relation entre David et son père alors en pleine gloire a toujours été un sujet sensible dans la famille. "Comme Johnny était très souvent en tournée, il lui était difficile d’être aussi présent qu’il l’aurait souhaité", raconte Sylvie Vartan qui concède un heureux rapprochement lorsque son aîné est devenu chanteur lui aussi. Johnny "était vraiment bluffé". Le travail commun du père et du fils autour du projet Sang pour sang peut attester de cette synergie.

Sylvie Vartan ne parvient toujours pas à comprendre l'absence de David et Laura de la succession de son ex-mari. "Johnny avait quatre enfants, pas deux. Quatre. (...) [Il y a] des choses, comme le manque, qui ne peuvent être effacées, ni réparées, on ne peut pas revenir en arrière. Dans ce cas, être artiste est une bénédiction, car c’est la possibilité d’ex­pri­mer, de partager. Laura et David ont cette chance-là, celle d’être des artistes", termine la chanteuse, philosophe.