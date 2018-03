"Héritage de Johnny, la guerre des clans" : ce que révèle le documentaire de C8

publié le 21/03/2018 à 17:50

C'est un documentaire qui évoque une histoire toujours au cœur de l'actualité : la sensible question de l'héritage de Johnny Hallyday. C8 et Timothée Vienne, le réalisateur de ce document, se sont attelés à la tâche depuis les premiers remous entre le clan de Laeticia Hallyday et celui des deux premiers enfants du chanteur, Laura et David.



Au programme de ce film, qui sera diffusé ce mercredi 21 mars 2018 sur C8, une succession de témoignages de proches de Johnny ou des différents clans qui l'entouraient et qui s'affrontent aujourd'hui, ainsi que des journalistes, des employés et d'anciens collaborateurs.

Adeline Blondieau, l'une des anciennes épouses du rockeur plutôt discrète jusqu'alors, prend la parole pour la première fois depuis la mort du chanteur. Elle y dévoile quelques anecdotes et sa vision de la psychologie de Johnny, un homme "qui ne voulait jamais rester seul" et "qui exigeait beaucoup".

Des camps divisés

Le journaliste Renaud Revel, proche de David Hallyday, explique que le rockeur maintenait une certaine distance avec son fils : "Quand il téléphonait à son père, ce dernier lui disait : 'Ici Johnny, pas ton père !'. David en souffrait beaucoup". David Hallyday lui aurait même fait part de sa colère lorsqu'il lui a fallu plus d'un jour de tractations pour qu'il voit son père hospitalisée en 2008 à Los Angeles. Premier signe tangible d'un schisme familial.



Le documentariste est aussi allé interviewer l'ancienne cuisinière de Johnny, Jacqueline Benoît, qui évoque dans ce film comment elle aurait été écartée par le clan Laeticia. "Elle n’était pas agréable parce qu’elle ne faisait pas ce qu’elle voulait exactement. C’était une petite jeune gâtée", rapporte 20 minutes. Et de continuer : Elle a voulu me faire partir pour mettre à ma place sa famille, sa grand-mère. Comme Johnny n’aimait pas les conflits, il a laissé faire.

Des silences

Mais le documentaire n'a pas réussi à avoir tous les témoins de ce conflit familial. "Je n’ai trouvé personne pour assumer son amitié avec l’épouse de Johnny Hallyday, ceux qui pourraient s’exprimer ont de toute évidence eu la consigne de se taire", regrettait Timothée Vienne dans les colonnes de TVMag.



Personne à l'Élysée, ni un conseiller, ni encore Brigitte Macron, n'apparaît non plus pour expliquer le travail d’intermédiaire de la Première dame avant les obsèques. Des obsèques qu'aurait voulu boycotter les aînés du rockeur à cause d'une mise en scène trop spectaculaire. Brigitte Macron aurait apaisé les membres de la famille en leur expliquant que leur absence aurait été le seul sujet de discussion plutôt que la mémoire de leur père.



Le documentaire ne manquera pas de provoquer des réactions des téléspectateurs et des proches de Johnny. Réactions qui trouveront peut-être leurs réponses dans le débat présenté par Julien Courbet en seconde partie de soirée sur la chaîne du groupe Canal.