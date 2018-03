publié le 01/03/2018 à 18:44

Le feuilleton Johnny ne s'apaise pas. Après les attaques des enfants, le camp Leaticia réagit. On a beaucoup entendu ces derniers jours les proches de David et Laura se plaindre de la décision de Johnny de ne rien laisser à ses premiers enfants dans son testament. Ce soir, l'avocat de sa femme Laeticia, qui fut aussi l'avocat de Johnny, a décidé de réagirUne prise de parole très ferme.



Dans ce long communiqué Me Ardavan Amir-Aslani dénonce "la vague de propos diffamatoires, les rumeurs nauséabondes qui visent Laetitia et ses deux filles". L'avocat revient sur les insultes adressées à Jade et Joy. Insultes sur les réseaux sociaux déjà dénoncées par David Hallyday.

"Une vague d'invectives et d'injures" "à caractère raciste", précise Me Amir-Aslani qui se réserve le droit de déposer plainte. Tout comme il pourrait attaquer, au nom de Laeticia, toute personne laissant entendre que Johnny était en état de faiblesse lorsqu'il a signé son testament.

Société - Plusieurs milliers de personnes ont dû passer la nuit dans leur voiture ou dans des centres d'hébergement d'urgence, bloqués par la neige qui est tombée en abondance, notamment dans l'Hérault, hier.



Justice - C'est une enquête tentaculaire qui s'ouvre dans le nord de la France, après les aveux du "violeur de la Sambre". Car si l'information judiciaire ouverte en 1996 porte sur 19 viols et agressions sexuelles, le quinquagénaire interpellé en début de semaine, a évalué le nombre de ses victimes à une quarantaine.



Économie - Depuis ce matin, les paquets de cigarettes coûtent 1 euro de plus en moyenne. Un pas supplémentaire vers le paquet à 10 euros... Objectif qui devrait être atteint fin 2020.



Football - Neymar est arrivé au Brésil où il sera opéré samedi. L'attaquant du PSG doit se faire opérer du pied après sa blessure de dimanche dernier.