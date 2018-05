Charlotte de Turckheim de retour dans Les Grosses Têtes

publié le 04/05/2018 à 14:35

Jeudi 3 mai 2018, Laurent Ruquier vous présentait ses Grosses Têtes sur le plateau du Grand Studio RTL.



Une Grosse Tête qui vient de temps en temps nous voir et que vous pourrez voir dès le 9 mai au cinéma dans le film "Abdel et la comtesse" : Charlotte de Turckheim.

Une Grosse Tête qui a connu Charlotte de Turckheim à une époque Formidable : Gérard Jugnot.

Une Grosse Tête qui n’a pas la langue de Shakespeare, de Goethe, de Dante ou de Confucius dans sa poche : Eric Laugérias.



Une Grosse Tête qui sait déjà que demain la Une de « La Provence » sera consacré à l’OM : Franz-Olivier Giesbert.



Une Grosse Tête qui va quand même soutenir le PSG dans la finale Real Madrid – Liverpool : Florian Gazan.



Une Grosse Tête qui va tenter de trouver W9 ce soir pour regarder le match dans une chaine du groupe : Pierre Benichou.

Éric Laugérias Crédit : Kervin Portelli

Jouez avec Les Grosses Têtes

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !



- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900.

Bonne chance à tous !