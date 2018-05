Laurent Ruquier manque le but de l'OM

publié le 04/05/2018 à 18:05

Vendredi 4 mai 2018, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau du Grand Studio RTL.





Une Grosse Tête qui n’a pas gagné une demi-finale de Ligue Europa mais la finale du Top-Chef des Célébrités : Danièle Evenou.

Une Grosse Tête qui depuis qu’il a entendu chanter les supporters marseillais, se fait appeler « Paris » quand il descend dans les Bouches-du-Rhône : Steevy Boulay.

Une Grosse Tête qui n’aime pas le foot mais qui n’est pas contre un petit ballon : Jean-Jacques Peroni.



Une Grosse Tête à qui il faudrait au moins deux vies pour comprendre la règle du hors-jeu : Chantal Ladesou.



Une Grosse Tête qui préfère faire jouer les prolongations à des chanteurs qu’à des footballeurs : Christophe Dechavanne.



Une Grosse Tête à qu'il faut éviter de chanter "Qui ne saute pas n’est pas Marseillais", pour ne pas affoler les sismographes : Bernard Mabille.

Bernard Mabille dans Les Grosses Têtes Crédit : SIPA Presse pour RTL

