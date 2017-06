François-Xavier Demaison dans A La Bonne Heure

publié le 02/06/2017 à 12:44

Comment j'ai rencontré mon père, C'est le premier film de Maxime Motte, inspiré de l'un de ses courts-métrages. Le réalisateur met en scène François-Xavier Demaison et Isabelle Carré dans les rôles principaux. Les deux comédiens s'étaient déjà donné la réplique dans Tellement proches d'Olivier Nakache et Éric Toledano. Le long métrage sortira le 7 juin prochain au cinéma.

"Comment j'ai rencontré mon père" de Maxime Motte avec François-Xavier Demaison et Isabelle Carré

L'histoire : Dans la famille d’Enguerrand (Owen Kanga), petit garçon adopté d’origine africaine, rien ne se fait comme ailleurs ! Son père, Eliot (François-Xavier Demaison), assume si peu d’être un père adoptif qu’il bassine son fils à longueur de journée sur ses origines africaines. Pour sa mère, Ava (Isabelle Carré), Eliot en fait trop : trop aimant, trop étouffant… Une nuit, Enguerrand croise le chemin d’un migrant, Kwabéna (Diouc Koma), à la peau noire comme la sienne. Pour lui, c’est sûr, il s’agit de son père biologique ! Il décide donc de l’héberger dans sa chambre, à la grande surprise de ses parents… De péripéties en rebondissements, l’aventure pourrait bien souder la famille comme jamais.



Découvrez la bande-annonce du film :

> "Comment j'ai rencontré mon père" - Bande-annonce

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Marc Giraud, Eric Dussart, Régis Maihlot et Patrice Carmouze.

Régis Mailhot en spectacle

Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons. Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir… Il est temps de prendre du recul. Découvrez un "citoyen" qui a pris le "Parti d’en rire". Régis Mailhot est actuellement en tournée dans toute la France.



IMPORTANT : le spectacle de Régis Mailhot initialement prévu le 19 mai au Splendid de Lille dans le cadre du festival Rire en mai est reporté au 9 décembre. Les places achetées pour le 19 mai restent valables.



"Citoyen", le nouveau spectacle de Régis Mailhot

