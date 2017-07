publié le 21/07/2017 à 22:36

Après Daimler mardi, c'est au tour d'un autre constructeur allemand, Audi, filiale de Volkswagen, d'annoncer ce vendredi 21 juillet le rappel de véhicules diesel pour abaisser leurs émissions polluantes. Jusqu'à 850.000 véhicules Audi, Volkswagen et Porsche sont concernés. Selon un communiqué du groupe, il s'agit des véhicules dotés de moteurs V6 et V8 TDI répondant aux normes Euro 5 et Euro 6 en Europe ainsi que d'autres pays non précisés (hors Etats-Unis et Canada). À titre de comparaison, la marque aux anneaux a vendu 1,87 million de voitures en 2016, toutes motorisations confondues.



Objectif : restaurer la confiance des consommateurs, écornée par les révélations à répétition au sujet des manipulations des moteurs diesel dans le but de les faire paraître moins polluants qu'ils ne le sont en réalité. Pour rappel, fin juin, Audi, mais aussi BMW s'étaient engagés à ce qu'au moins la moitié de leurs véhicules diesel de norme Euro 5 abaissent leurs émissions polluantes.

Le diesel fait débat en Allemagne

Le rappel consistera à installer gratuitement un nouveau logiciel afin d'améliorer "le comportement de (leurs) émissions dans les conditions réelles de conduite", explique Audi. Le constructeur espère ainsi "contribuer à réduire l'ensemble des émissions dans les centre-ville" et à "contrecarrer de possibles interdictions de circulation". L’initiative du constructeur survient trois jours après que l'allemand Daimler a étendu une mesure de rappel volontaire à plus de trois millions de véhicules diesel de sa marque Mercedes-Benz en Europe.

Le débat sur le sort à réserver aux véhicules diesel, dont les émissions polluantes (NOx) sont supérieures à celles des véhicules essence, fait actuellement rage en Allemagne, près de deux ans après l’éclatement du scandale des moteurs diesel truqués de Volkswagen. Les pouvoirs publics qui sont coincés entre leur intérêt de ne pas léser l’industrie automobile et leurs obligations en matière de santé publique, ont convoqué un sommet de crise sur le diesel. Il réunira le 2 août à Berlin responsables politiques et constructeurs automobiles.