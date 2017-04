Faut-il fermer l'ENA ?

publié le 15/04/2017 à 12:30

Isabelle interroge Philippe avec cette question : A quoi sert l'ENA ? Laurence sollicite ensuite l'avis de Philippe pour savoir comment contrôler son addition au restaurant. Enfin, Jean-Luc interroge Philippe sur le télétravail : est-il une forme de rupture avec la socié

Hubert Prolongeau

Philippe Bouvard interroge Hubert Prolongeau, auteur du livre "Couvez-ce sein...la nudité dans tous ses états" publié chez Robert Lafond.



Les petites nouvelles

Le monde regorge de petites nouvelles insolites dont le sérieux n'est pas la qualité principale. Philippe parlera entre autre de Bruno Lemaire qui estime que les hommes politiques sont tous "alcooliques ou névrotiques", d'un imitateur de Donald Trump qui s'est vu proposer un programme hebdomadaire sur l'une des plus grande chaîne américaine et d'Olivier Besancenot qui se met au rap.



Toulouse se met à l'éco-pâturage.

Marie-Pierre Chaumette, adjointe au maire de Toulouse en charge des espaces verts, répond aux questions de Philippe Bouvard. En effet, depuis quelques jours Toulouse expérimente l'éco pâturage et emploie 40 moutons pour entretenir une zone d'espace vert de plus de 30 hectares.





