Christian Estrosi qualifie un élu régional FN d'"héritier de Goebbels"

publié le 18/03/2017 à 17:33

La Face cachée du Front national. En diffusant un documentaire, dans lequel un de ses journalistes s'est infiltré au sein du Front national de la jeunesse des Alpes-Maritimes, C8, la chaîne du groupe de Canal +, a touché du doigt les mouvances les plus extrémistes du parti de Marine Le Pen. Groupe union défense (Gud), racisme, homophobie... Les propos, filmés en caméra discrète, par certains adhérents du parti en interne sont bien éloignés de la stratégie de dédiabolisation menée depuis 2011 par Marine Le Pen.



À tel point que les sanctions ne se sont pas faites attendre. Un conseiller régional PACA, Benoît Loeillet, a été exclu du groupe FN après avoir tenu, dans ce documentaire, des propos négationnistes. Philippe Vardon, ancien dirigeant des identitaires niçois de Nissa Rebela, qui a poli son discours depuis son entrée au FN et son ascension aux côtés de sa chef de file régionale, Marion Maréchal-Le Pen, ironise, dans la même vidéo, sur le caractère "inquiétant" du fait que "tous les mecs qui (lui) serrent la main, (soient) noirs". Il n'a pas été sanctionné par le parti d'extrême droite.

Des passes d'armes en réaction à la diffusion d'un documentaire sur C8

En réaction à l'émission, diffusée mercredi 15 mars, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Christian Estrosi, a pris Marion Maréchal-Le Pen à partie. "Les saluts nazis de M. Vardon, Mme (Marion Maréchal) Le Pen, vous vous en accommodez ! Les chants xénophobes de M. Vardon, Mme Le Pen, vous vous en accommodez ! Les distributions de soupes au porc de M. Vardon, vous vous en accommodez !", a lancé Christian Estrosi.

"La vérité Mme (Marion Maréchal) Le Pen, c'est que vous n'êtes pas républicaine. M. Vardon, c'est un héritier de Goebbels, qui disait "plus c'est gros plus ça passe", M. Vardon a tout appris de lui et vous avec lui", a-t-il poursuivi. Joseph Goebbels était le chef de la propagande nazie. M. Vardon a annoncé sur Twitter et dans un communiqué qu'il porterait plainte après ces propos. "Christian Estrosi m'a diffamé et injurié à plusieurs reprises", écrit-il.



En janvier 2017, Philippe Vardon avait déjà attaqué et obtenu la condamnation pour diffamation, en leur absence, de l'auteur et de l'éditeur d'un livre, Rose Marine qui affirmait qu'il avait été filmé en train de faire un salut nazi, selon une décision du tribunal de grande instance de Paris, transmise à l'AFP par le Front national.