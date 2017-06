publié le 22/06/2017 à 16:32

Après Amir et Alma, qui portera les couleurs de la France lors du concours de chant européen ? France 2 a ouvert jeudi 22 juin un casting pour désigner le représentant du pays à l'Eurovision 2018, qui se déroulera en mai prochain à Lisbonne. C'est la première fois que la seconde chaîne ouvre un casting afin de désigner le candidat français de la prestigieuse compétition.





Pour désigner le digne ambassadeur du pays dans le plus grand concours de chant d'Europe, la chaîne organisera un grand casting au préalable dans lequel les candidats sélectionnés présenteront leurs titres. Ce sera finalement au public de départager les artistes sélectionnés.

Ceux qui souhaitent s'inscrire peuvent se rendre d'ores et déjà sur le site de France Télévision. Mais attention, il faut respecter plusieurs règles pour être admissible et espérer participer à l'Eurovision. Il faut notamment que la chanson soit inédite au 1er septembre 2017 et qu'elle n'ait pas fait l'objet d'une exploitation commerciale ou d'une publication sur les réseaux sociaux. Le titre doit également comporter au moins 70% de paroles en français et être interprété par six artistes au maximum. Enfin, elle ne peut pas avoir été composée par plus de quatre auteurs. Les candidats peuvent maintenant se lancer dans l'aventure musicale.