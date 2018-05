publié le 12/05/2018 à 13:02

La France va-t-elle finir sur la plus haute marche du podium ? La question est sur toutes les lèvres à l'occasion du 63ème concours de l'Eurovision, qui a lieu ce samedi 12 mai à Lisbonne. Après les bonnes performances d'Amir et Alma lors des éditions précédentes, c'est au tour du duo Madame Monsieur de représenter la chanson française sur la scène européenne.



Classé parmi les favoris, selon les bookmakers, le duo français défendra son titre phare Mercy face aux 25 autres finalistes. Chacun devra tirer son épingle du jeu pour remporter les votes des jurés et des téléspectateurs, et ainsi succéder au crooner portugais Salvador Sobral.

La finale de ce grand show européen sera diffusée comme chaque année, sur France 2, à 21 heures, avec à l'animation un trio inédit : Stéphane Bern, Christophe Willem et Alma. Pour ceux qui préfèrent suivre l'événement sur Internet, il sera notamment retransmis en live sur la chaîne YouTube du concours. Pour profiter des meilleurs moments de la finale, la rédaction de RTL.fr vous proposera de suivre la soirée en notre compagnie.

Pour avoir les meilleures réactions, tous les moments forts et une plongée dans les coulisses avec notre envoyé spécial au Portugal Laurent Marsick (@lmarsick), rendez-vous dès 20 heures sur notre site.