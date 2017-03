publié le 21/03/2017 à 06:38

Sesame Street (en français 5 rue Sésame) est une institution de la télévision publique américaine, depuis près d’un demi-siècle. Cela veut dire que tous les Américains qui ont moins de 50 ans ont grandi avec cette émission éducative extrêmement bien faite, avec ses personnages, des marionnettes, pleines de poils de couleurs, toujours bienveillantes, qui expliquent le monde. Il y a le petit Elmo, tout rouge avec son nez orange, le grand oiseau jaune Big Bird, ou bien Cookie Monster, une boule bleue loufoque qui passe son temps à manger des gâteaux. C'est grâce à cette émission que les petits Américains apprennent l'alphabet, à compter. Ils apprennent des valeurs aussi. C'est vraiment de la télévision qui éduque, au meilleur sens du terme. Parmi les valeurs que porte Sesame Street, il y la tolérance. Preuve en est l’arrivée d’une nouvelle marionnette, un peu particulière.



Cette petite Julia, toute jaune avec de grands yeux verts et des cheveux roux, a 4 ans. Elle est timide et elle est autiste. Elle aime peindre, elle dessine très bien. Elle adore cueillir des fleurs, mais elle fait les choses un peu plus lentement que les autres. Cela peut être difficile à certains moments de capter son attention. Parfois Big Bird doit répéter à plusieurs reprises pour que Julia l'écoute.

Quand elle est contente, elle sautille, agite sa main. Quand elle entend un bruit strident, dans une situation de stress, elle peut être en panique. Elle est différente, mais les sketchs dans lesquels on va la voir évoluer dans les prochains mois, montreront que sa différence n’est pas une faiblesse. C'est juste ce qui la distingue un peu, mais qui ne l'empêche pas de vivre et de s'amuser avec les autres. C'est ce qui fait de Julia un personnage attachant.

C'est une belle initiative. Mais il n'est pas facile de donner vie comme cela à ce personnage, pour que cela sonne juste. C'est pour ça que les créateurs ont pris le temps (plus de trois ans) et ont consulté beaucoup de psychologues et de parents d'autistes.



La marionnettiste a elle-même un fils autiste. Elle donne donc vie à Julia en y prenant un soin particulier. Elle aurait aimé que les enfants de la classe de son fils grandissent aussi avec un personnage comme Julia, pour que l’autisme soit plus familier pour eux, qu’ils n’en aient pas peur, que ce ne soit pas une source de moquerie.

> "Sesame Street" accueille Julia, un personnage autiste

Julia va aussi certainement aider les familles qui comptent un enfant autiste. Un enfant sur 68 aux États-Unis a une forme plus ou moins développée d’autisme. Le premières histoires ont permis à des parents d’expliquer à leurs enfants pourquoi ils étaient un peu différents, mais que ça n’empêchait pas la petite Julia de s’amuser avec ses amis Elmo, Big Bird, qui l’entourent.