Tout est parti avec la découverte d'un groupe secret sur Facebook ("Marines United"), auquel ne pouvaient adhérer, sur invitation, que des hommes, en service ou vétérans. Cela faisait quand même 30.000 personnes. On voyait des femmes Marines, en uniforme, chemise ouverte ou avec seulement leur pantalon. On trouvait, par exemple, l'image d’une femme caporale qui se penche pour prendre quelque chose. La photo est prise par derrière, et les commentaires écrit dessous étaient en fait des incitations au viol.



D'autres photos étaient plus innocentes, pillées des comptes Facebook ou Instagram de ces femmes militaires. Mais toutes, y compris les plus explicites, étaient partagées au sein du groupe. Avec parfois le nom, le grade, la base où sont affectées ces femmes.

C'est un Marine homme, qui a été invité à rejoindre le groupe, dégoûté par ce qu'il y a vu, qui a signalé ces comportements. Puis un deuxième, un vétéran, gravement blessé en Afghanistan : au début du mois, il a publié un article sur un site pour dénoncer ce comportement. Depuis, il a reçu des menaces de mort. C'est à ce moment que la hiérarchie militaire a découvert l'ampleur du scandale.



Ce vétéran dit qu'il sait ce que c'est l'humour de caserne, le soir, quand on est en Irak ou en Afghanistan : on se détend avec un humour un peu grivois. Mais là, c'est plus grave. Ce sont d'autres Marines qui sont les victimes, dont les photos volées circulent, dont l'intimité est violée. Le Pentagone a ouvert une enquête. Celle-ci concerne aussi des photos d'hommes dénudés, posant en uniforme, qui circulaient aussi sur des sites homosexuels. S'ils posent en uniforme dans des situations suggestives, ils peuvent être poursuivis pour avoir discrédité les forcées armées américaines. C'est une violation de la loi militaire.

Culture machiste ancrée

Cette histoire choque beaucoup de gens aux États-Unis, au-delà des forcées armées. Ce scandale révèle en fait à quel point la culture machiste est ancrée chez les Marines, qui est le corps militaire qui accepte le moins de femmes : seulement 7%, contre 14% dans l'US Army. Le commandement traîne des pieds à l'idée d'envoyer les femmes au combat, en expliquant qu'elles sont moins courageuses. Pourtant, des femmes Marines se battent sur le terrain, et risquent leur vie comme les autres.



C'est aussi le corps où il y a le plus d’agressions sexuelles. Certaines des victimes n'osent pas en faire état, de peur que leur hiérarchie ne les écoute pas ou les punisse. Le Pentagone cherche depuis longtemps à lutter contre ces dérives, mais il est confronté à un esprit de corps, de camaraderie, des frères d'armes, qui tourne souvent autour de l'alcoolisation à outrance, de récits d'exploits sexuels, qui vire parfois à la misogynie, et dérive même dans certains cas jusqu'au harcèlement sexuel.