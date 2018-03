publié le 27/04/2016 à 15:56

On se souvient tous de la victoire de Jenifer lors de la première saison de la Star Academy le 12 janvier 2002. Aujourd'hui, la jolie brune est l'une des chanteuses françaises les plus populaires (1,7 million d'albums vendus). La Niçoise a également été jurée de The Voice (saison 1 à 4). Son amoureux dans l'aventure, Jean-Pascal Lacoste s'est réorienté quant à lui vers l'animation et la comédie. On l'a notamment vu dans la série Section de recherches sur TF1.



"L'agitateur" devrait ouvrir un restaurant prochainement à Saint-Jean-de-Luz. Leur camarade Olivia Ruiz, s'est fait éliminer en demi-finale lors de la saison 1, mais la chanteuse a rencontré un fort succès dans la musique (La Femme chocolat s'est écoulé à 1, 2 millions d'exemplaires). L'ex-compagne de Mathias Malzieu (Dionysos) a récemment annoncé son retour avec un 5e disque et une comédie musicale attendue l'automne prochain.





Nolween cartonne avec "Bretonne" et Emma Daumas prépare son retour

Houcine faisait partie de la deuxième saison de la Star Ac'. À sa sortie du télé-crochet, le jeune chanteur a enregistré un single pour le dessin animé Le Livre de jungle 2. Après avoir été le parrain des candidats de la quatrième promotion, il a enregistré quelques titres en 2007 et 2014. Il possède aujourd'hui une boîte d'événementiel et est en tête d'affiche du spectacle James Brown Show, dont la première aura lieu le 5 mai. Ils s'est incliné face à Nolwenn Leroy en final de la Star Academy 2. La chanteuse bretonne a rencontré un grand succès avec cinq albums à son actif. Son disque Bretonne a connu un énorme succès (1 million d'exemplaires).



Emma Daumas, éliminée en demi-final de la saison 2, n'a pas hésité à faire des révélations sur les réalités de l'émission sur le plateau de L'Histoire continue mardi 26 avril : "Je crois que c'est un système difficile et impitoyable". Cette déclaration n'empêchera pas la chanteuse de décrocher un disque d'or avec son album Le Saut de l'ange. Retombée dans l'anonymat depuis la sortie de son troisième album Effets secondaires en 2006, Emma sortira un disque de six titres intitulé Vivante le 20 mai prochain. Après plusieurs passages dans de nombreuses comédies musicales (Belle, belle, belle, Jo et Joséphine, Fame, Tismée), Aurélie Konaté a joué dans Chante ! sur France 2 et Camping Paradis sur TF1.

Élodie Frégé, de la "Star Academy" à "Nouvelle Star"

Élodie Frégé a remporté la Star Academy 3 le 20 décembre 2003 avant de s'imposer en tant que star de la chanson française (elle a enregistré Le Jeu des 7 erreurs avec Benjamin Biolay). Aujourd'hui, elle rayonne au sein du jury de la Nouvelle Star sur D8. L'artiste a également posé seins nus pour la couverture de Lui, dont le titre de l'article la concernant annonce "La nouvelle star, c'est elle". Patxi, qui avait attendri le public à l'époque, a enregistré deux albums en 2006 puis en 2010. Il a participé à l'écriture du premier album de Louane Emera, Chambre 12, sorti en 2015.



La gagnante de la Star Academy 5, Magalie Vaé, n'a pas connu le succès escompté à sa sortie du célèbre château. Son premier album ne s'est vendu qu'à 33.000 exemplaires. Elle a sorti un deuxième album Métamorphose en 2014. Alice Raucoules de la Star Academy 8 a sorti un EP de cinq chansons disponibles sur les plateformes de téléchargement légal. Elle sera à l'affiche du spectacle musical Été 44 à l'automne 2016.