publié le 26/04/2016 à 13:51

Il y a 15 ans, le 26 avril 2001, Loft Story donnait son coup d'envoi. L'émission qui réunissait 13 candidats célibataires dans une villa de la Plaine Saint-Denis a été le précurseur en terme de télé-réalité en France. Ces jeunes gens devaient vivre ensemble au quotidien et 24 heures sur 24 sous l’œil de plusieurs dizaines de caméras. Le programme diffusé vers 20h45 et présenté à l'époque par Benjamin Castaldi avait rassemblé sur M6 5 millions de téléspectateurs lors du premier prime. Un véritablement séisme qui a révolutionné le paysage télévisuel français. La scène qui aura le plus marqué les esprits reste le passage coquin de Loana et Jean-Edouard dans la piscine de la maison. C'était il y a 15 ans et les jeunes candidats qui affolaient les foules ont pris des chemins bien différents.



Après sa sortie de Loft Story, Loana Pertrucciani était la coqueluche des adolescents. Sa plastique parfaite a été immortalisée mainte fois sur les unes des magazines people. La jeune femme aura toutefois du mal à gérer cette notoriété et enchaînera les dépressions. Âgée aujourd'hui de 38 ans, Loana s'est récemment reprise en main. Malgré cette période de détresse, l'ancienne star du début des années 2000 n'a finalement jamais quitté la scène médiatique. Elle était d'ailleurs l'invitée de Thierry Ardisson samedi 23 avril dans l'émission Salut les Terriens. Elle est revenue sur ce passage sombre de sa vie et a expliqué comment elle a réussi à finalement s'en sortir.

Steevy Boulay a vu sa carrière prendre son envol après l'émission. Le jeune garçon à l'époque blond platine est aujourd'hui propriétaire d'une boite de nuit dans sa ville natale, Le Mans. Également chroniqueur télévisé et radio, il a rejoint Laurent Ruquier et participe à l'émission Les Grosses Têtes depuis 2014. De son côté, Jean-Edouard Lipa, est aujourd'hui consultant artistique pour des hôtels 5 étoiles et travaille notamment pour le Royal Monceau à Paris. Il est apparu dans plusieurs séries pour la télévision.

Le couple Julie et Christophe Mercy ne s'est jamais quitté après l'aventure de Loft Story. Christophe, grand gagnant de la première saison est aujourd'hui père au foyer, tandis que Julie est responsable de banquet dans un grand hôtel à Toulouse. Ensemble, ils ont eu deux enfants.

Des parcours très différents

Kenza Braiga est devenue animatrice radio, comme elle en rêvait. Après un passage à France Bleue Sud Lorraine, elle est passée à Radio Fugue. Akima BenDacha, surnommée Kimy dans le loft, a animé une émission sur MCM puis s'est envolée pour la Suisse où elle a épousé le chef Michel Thomann. Elle dirige avec lui le restaurant Kem Hollywood à Los Angeles.



Aziz Essayed a eu moins de chance que les autres. Après Loft Story, le jeune homme a tenté une carrière d'acteur, en vain. Cette dernière n'a jamais décollé après deux long-métrages dont Casting Sauvage. Il est aujourd'hui coach sportif tout comme David, autre ex-candidat. Il était à l'époque complètement décalé et s'est essayé à la musique sans succès.



Delphine Castex était la candidate aux multiples métiers : ambulancière, responsable de bar, croque-mort, commerciale... Aujourd'hui la jeune femme est mariée à un coach de basket avec qui elle à eu deux garçons. Elle vit à Tarbes avec sa famille. Pour sa part, Fabrice Béguin a créé sa propre société d'événementiel pour enfants à Lyon baptisée Terre des mômes après une carrière dans les placements en assurance.



Laure de Lattre est aujourd'hui mariée avec Fabrice Jeandemange, ex-chef de plateau du Morning Live sur M6 avec qui elle a eu deux enfants. Après une courte carrière télé sur Téva et M6, elle est devenue rédactrice en chef d'un magazine pour les professionnels de la beauté, Nouvelles esthétiques. Quant à Philippe Bichot, il est parti vivre en Allemagne où il travaille dans une société d'énergies renouvelables.