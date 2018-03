publié le 27/04/2016 à 09:02

Le magazine Lui est connu pour ses unes sexy. Pour le mois de mai, c'est la chanteuse Élodie Frégé qui a accepté de prendre la pose. Elle succède à Monica Belluci, Naomi Campbell, Virginie Ledoyen, Marie Gillain, Laetitia Casta ou encore Léa Seydoux sur la couverture du magazine de Frédéric Beigbeder.



Sur le cliché, en couverture du magazine en kiosques le 27 avril, la chanteuse de 34 ans, également jurée dans l'émission Nouvelle Star, pose dans une ambiance feutrée et sensuelle, seins nus. Sous l'objectif du photographe David Bellemare, l'artiste uniquement vêtue d'un épais ras du cou métallique s'affiche de profil, la tête légèrement baissée en arrière et les cheveux tombant dans son dos.

Dans le magazine, Élodie Frégé explique son choix : "Je suis tout simple­ment une admiratrice de ce maga­zine : il est sexy, décadent oui, léché, intelligent, parce qu'il met en scène et en valeur de belles femmes, a-t-elle confié. Et aussi parce que j'ai 34 ans et que je me sens plutôt bien dans mes baskets à cette heure. Qui me dit que ce ne sera pas ma dernière chance ? J'ai hâte d'avoir vingt ans de plus et de m'exta­sier devant ces photos de David Belle­mere, sans regret."



