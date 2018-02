publié le 18/02/2018 à 00:20

Après une première participation aux auditions à l’aveugle de The Voice il y a deux ans, Casanova, 24 ans, plus déterminé que jamais, retente sa chance cette année face aux fauteuils rouge avec un titre de Slimane Je serai là.



Cette fois-ci, charmés par la sincérité et le grain de voix du candidat, deux coachs se sont retournés à la dernière seconde : Zazie et Florent Pagny. Florent Pagny a été "touché directement au cœur". L'interprète de Restons zen salue également "cette espèce de simplicité" qui "va toucher le cœur des gens plutôt que de faire de la démonstration". Son travail acharné depuis deux ans a enfin payé et c’est un peu à Mika qu'il le doit ! Casanova n’a jamais oublié ses mots après sa première participation à The Voice.

"J'aurais voulu adresser un message à Mika parce que, il y a deux ans, j'étais là à chanter Amsterdam et Mika m'a dit une phrase que j'ai jamais oublié : 'que j'avais tout pour réussir et que je devais continuer à travailler' et du coup c'est ce que j'ai fait", se souvient Casanova avec une grande émotion. Le jeune homme reconnaissant a les larmes aux yeux. Deux ans après son premier échec, il rejoint finalement l'équipe de Zazie.