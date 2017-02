publié le 10/02/2017 à 10:09

C'est un cliché qui a fait de nombreux jaloux. L'actrice et mannequin Emily Ratajkowski a posté mercredi 8 février une photo de son compagnon sur Instagram. La belle poste très peu de clichés de ses proches et encore moins de son amoureux. Elle est pourtant en couple depuis la fin de l'année 2014 avec le musicien indépendant Jeff Magid et ils semblent filer le parfait amour.



Son amoureux n'avait fait qu'une brève apparition sur son compte Instagram à l'été 2016 pendant le festival Coachella. Après plusieurs années de relation, elle a décidé de partager cette photo d'eux deux avec ses 11 millions d'abonnés sur le réseau. Le couple n'a pourtant pas cherché à cacher son histoire. Jeff Magid accompagne Emily Ratajkowski dans de nombreuses soirées et montre son amour pour elle sur son compte Instagram.

Sur la photo postée par la mannequin on le voit l'enlacer amoureusement. Elle a accompagné sa publication d'un petit cœur et a récolté plus de 310.000 mentions j'aime pour sa déclaration d'amour.

¿ Une photo publiée par Emily Ratajkowski (@emrata) le 7 Févr. 2017 à 20h07 PST