publié le 22/04/2017 à 11:46

Il y a un an déjà, le monde de la musique perdait l'un de ses plus grands membres. Le 21 avril 2016, Prince mourait d'une overdose de médicaments opiacés et laissait derrière lui des fans dévastés. Un an après, vêtus de violet, couleur fétiche de l'artiste, ces derniers ont convergé vendredi 21 avril vers Minneapolis pour rendre hommage au maître de la pop. Un anniversaire assombri par des querelles sur son héritage et la commercialisation de son œuvre.



Hermétiquement protégée des regards des curieux et longtemps enrobée d'une aura mystérieuse, sa résidence de Paisley Park était au cœur des festivités, payantes, avec des concerts, tables rondes et une grande soirée prévue au rythme funk de l'auteur de Purple Rain. Le grand-père du funk, George Clinton, 75 ans, avait donné le coup d'envoi jeudi avec un concert aux hommages organisés tout au long du weekend sous la bannière "Celebration".

Les ponts, stades et autres monuments emblématiques de Minneapolis doivent se teinter de violet jusqu'à dimanche en la mémoire de son "fils prodige", qui vivait encore malgré son immense succès dans sa ville natale du Minnesota, dans le nord des États-Unis. "Prince et ses talents extraordinaires ont incarné une ère musicale et fait connaître le Minnesota au monde" entier, a déclaré le gouverneur de l'État, Mark Dayton, en annonçant que le 21 avril marquerait désormais le "Jour de Prince".

Un album dans la tourmente

Derrière les festivités plane toutefois l'ombre des querelles surgies après sa mort soudaine à 57 ans, d'une overdose accidentelle de puissants médicaments antidouleurs. La star n'a laissé ni testament, ni enfants, mais des dizaines d'héritiers potentiels se sont rapidement fait connaître. Un juge vient d'ordonner la suspension temporaire d'un mini-album (EP) de six titres, Deliverance, qui devait sortir le 21 avril. C'est un ingénieur du son ayant travaillé avec Prince, George Boxill, qui avait prévu de commercialiser ces morceaux enregistrés entre 2006 et 2008.



En sortant cet EP sur un label indépendant et promettant que la plupart des revenus iraient au patrimoine de la star, George Boxill estime avoir respecté la volonté de l'artiste-interprète qui s'était érigé en pourfendeur des grandes maisons de disques. Mais les administrateurs de ses biens ne veulent rien entendre, accusant l'ingénieur du son de vouloir s'enrichir.



Au cœur de cette dispute, des revenus potentiellement très juteux. Les ventes de Prince ont explosé après sa mort : c'est l'artiste qui a vendu le plus de disques en 2016, tous albums confondus, selon la société Nielsen Music, avec 2,23 millions d'albums aux États-Unis, devant la Britannique Adele et ses 2,21 millions de disques pour 25.