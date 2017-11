Elizabeth II et le prince Philip posant entre les portraits de George III et la reine Charlotte

publié le 20/11/2017 à 11:53

La reine Elizabeth II et son époux Philip, duc d'Édimbourg ont diffusé plusieurs nouveaux portraits pour célébrer leurs 70 ans de mariage. Cette séance photo a eu lieu en novembre de cette année au sein du château de Windsor, dans la Salle de dessin blanche pour être exact. Avec ces portraits, le couple royal entend marquer leurs noces de platine.



Dans une quatrième photographie, le couple se tient entre les portraits de George III et la reine Charlotte. Il ne s'agit pas d'une coïncidence ou d'un choix esthétique, puisque Philip détient le record de longévité des conjoints souverains du Royaume-uni, juste devant la reine Charlotte, épouse de George III.

La reine porte une robe crème qu'elle arborait déjà lors de ses noces de diamants. Elle est embellie d'une broche serties de rubis offerte par le prince Philip en 1966. Ce dernier, en costume et cravate prune, se tient debout à ses côtés.

Plus qu'un mariage

Royal Mail, la poste britannique, a également sorti une série de six timbres en noir et blanc représentant le couple lors de leurs fiançailles, de leur mariage et de leur lune de miel.



La princesse Elizabeth, âgée de 21 ans, et le jeune et grand officier naval Philip, âgé de 26 ans, se sont unis en l'abbaye de Westminster le 20 novembre 1947. La cérémonie a été une véritable parenthèse lumineuse, chargée d'espérance, pour un Royaume-Uni en pleine cicatrisation au sortir de la Seconde Guerre mondiale.