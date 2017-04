publié le 30/04/2017 à 22:27

Difficile de le contester : les chaines d'information en continu sont aujourd’hui des acteurs incontournables de la campagne présidentielle. BFM TV, LCI, CNEWS, France Info : quatre chaines sur le marché, dans un registre très différent avec des audiences très différentes. Hervé Beroud, directeur général de BFM TV, Thomas Bauder, directeur de l'information de CNews et Germain Dagognet, directeur délégué à l'information et directeur de France Info pour France Télévisions, sont dans Les Dessous de l'écran pour décrypter le traitement de cette campagne sur leur antenne.



Thomas Bauder est d'abord revenu sur la suspension polémique d'Audrey Pulvar de CNews, après qu'elle a signé une pétition contre Marine Le Pen : "Ce n'est pas tant la pétition contre Marine Le Pen que l'appel au vote pour Emmanuel Macron qui pose un problème, a-t-il expliqué. Nous recevons l'ensemble des candidats et Audrey ne peut pas tenir une position face aux représentants de la candidate du Front national alors qu'elle s’est exprimée et qu'elle a fait un appel au vote clair, net et précis pour Emmanuel Macron. Nous avons été contraints à mon grand regret de suspendre Audrey le temps de la campagne présidentielle, donc quelques jours."

"Un nombre de rebondissements politiques assez exceptionnels

Hervé Béroud s’est quant à lui exprimé sur les nombreuses affaires judiciaires qui ont chamboulé les derniers mois de la campagne présidentielle : "D'un point de vue journalistique cette campagne depuis le départ a recelé un nombre de rebondissements politiques assez exceptionnels, avec d'abord les primaires (…) puis le renoncement du président de la République en exercice, puis la primaire de gauche avec la défaite de l'ex Premier ministre Manuel Valls, puis au début de la campagne (…) l'affaire Fillon qui est venue bouleverser ce jeu politique alors qu'on pensait que (…) l'élection était imperdable pour la droite. Tous ces événements-là évidemment, pour des chaines d'information en continue sont passionnants. Cela a alimenté un feuilleton, mais pas seulement les affaires."

L'occasion pour Germain Dagognet d'évoquer le reproche parfois fait aux chaînes d'information, selon lequel elles se seraient uniquement concentrées sur les démêlés judiciaires des candidats : "Je n'ai pas ce sentiment pour ce qui nous concerne à France Info parce que nous avons justement cultivé notre différence. Cette campagne est différente à tous points de vue, nous on s’est lancés le 1er septembre justement parce qu'il y avait une année présidentielle et de législatives, donc au contraire on décrypte la situation et nous on s'exerce beaucoup à aller dans le fond des choses."