publié le 05/06/2018 à 18:05

Mardi 5 juin 2018, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau du Grand Studio RTL.

Une Grosse Tête dont le pèse-personne a vraiment l’impression de peser personne : Arielle Dombasle.



Une Grosse Tête dont l’album "Je reviens à toi" le fait revenir à nous : Marc Lavoine.

Une Grosse Tête dont la chanson préférée de Marc Lavoine est "Pour une bibine avec toi" : Jean-Jacques Peroni.

Une Grosse Tête qu’espère chanter « C’est ça la France », le jour de la finale de la Coupe du monde : Florian Gazan.



Une Grosse Tête qui est un festival rock à lui tout seul : Philippe Manœuvre.



Une Grosse Tête qui ayant vu Walt Disney faire fortune avec une souris, a décidé de faire la même chose avec un chat : Philippe Geluck.



Les Grosses Têtes du mardi 5 juin Crédit : Kervin Portelli

