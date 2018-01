Ed Sheeran annonce sur Instagram qu'il va se marier

publié le 20/01/2018 à 18:05

Carnet blanc pour Ed Sheeran. Le chanteur britannique de 26 ans s'est fiancé à sa petite-amie Cherry Seaborn, 25 ans. Il a lui-même annoncé la nouvelle sur son compte Instagram ce samedi 20 janvier, postant une photo de son couple, avec pour légende : "Je me suis trouvé une fiancée juste avant la nouvelle année. Nous sommes très heureux et amoureux, et nos chats sont choyés aussi".



Les futurs mariés sont en couple depuis 2015 mais se connaissent depuis leurs années lycée car ils fréquentaient le même établissement. C'est ce qu'a expliqué le chanteur à Paris Match en mars 2017 : "On se connaissait depuis longtemps, mais elle est partie vivre aux États-Unis, donc nous nous étions perdus de vue. Je ne m'attendais pas à la revoir, je l'ai croisée un soir de tournée, elle traînait avec l'un de mes potes. Ca n'a pas été sérieux pendant deux mois, et, aujourd'hui, je ressens des choses qui ne m'étaient jamais arrivées jusqu'à présent".

Malgré sa célébrité internationale, Ed Sheeran est toujours resté lucide sur son succès et sur les personnes qui l'entourent : "Je sais que Cherry est la seule personne qui sera toujours là", avait-il affirmé au journal britannique The Sunday Times en juin dernier.