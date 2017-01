Dominique Besnehard:"Les anges de la télé-réalité, c'est tout ce que je déteste"

Le célèbre agent d'acteurs et producteur de la série "10%" ne mâche pas ses mots quand il s'agit de parler de la télévision d'aujourd'hui.

Jade, Dominique Besnehard, Eric Dussart

publié le 28/01/2017 à 11:29

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

"Quand je suis à la radio, je suis détendu, je ne ressens aucun stress." Ces mots, ce sont ceux de Dominique Besnehard à peine installé sur le siège rouge du studio 4 de RTL. Et c'est effectivement un invité à l'aise, un pape du grand écran, qui porte un regard original sur le petit. Qui aurait pu imaginer que ce grand dénicheur de talents puisse être envoûté à la télévision par Frédérique Lantieri, la conteuse de Faites entrer l'accusé sur France 2 ? "Je trouve que cette femme a une classe. Si un jour on devait faire Agrippine, elle serait extraordinaire." Visiblement charmé, Dominique Besnehard poursuit: "J'ai dîné avec elle, je la trouve très intéressante, intelligente, c'est une très belle femme." Et de conclure: "Je ne comprends pas pourquoi elle n'a pas plus d'émissions." Côté masculin, c'est Thierry Beccaro qui récolte toute son attention.



Nabilla, en revanche, n'a plus qu'à aller se rhabiller. Les Anges de la télé-réalité, "c'est tout ce que je déteste. C'est d'une bêtise. Je regarde ça pour m'énerver. C'est peut-être pervers de ma part ." s'amuse t-il en avouant qu'il tombe dessus lors de veillées nocturnes imposées par des insomnies. Il préfère louer le rôle sociétal d'une série comme Plus belle la vie que sa mère ne manquerait sous aucun prétexte: "Elle ne décroche pas le téléphone quand je l'appelle à l'horaire du feuilleton".



Pourtant, c'est la vie de Dominique qui est romanesque. Jalonnée d'histoires mettant en scène des acteurs, et surtout des actrices de prestige, dont lui seul a le secret. Mais dans la vraie vie. Comme cette épisode épique dans lequel Maurice Pialat le poursuit avec une scie pour l'empêcher d'aller voir Nathalie Baye dans la Creuse. Ou ces scènes de ménage, au sens propre, durant lesquelles Dominique Besnehard nettoie son appartement sur fond de Nana Mouskouri. A quand un biopic? En attendant, voici "du balai !" un clin d'oeil mettant en scène les talents de balayeur de Dominique Besnehard dans les studio de RTL. (vidéo ci dessous)



Retrouvez toutes ces anecdotes dans On refait la télé avec Eric Dussart et Jade dès 13H30 sur RTL et à partir de 14H pour le replay.



Bonne écoute de la télé sur RTL !