Magalie, André et Tiffany se sont affrontés sur l'épreuve des poteaux.

publié le 15/12/2017 à 23:37

Séquence historique pour une finale de Koh-Lanta. Lors de l'emblématique épreuve des poteaux, disputée par André, Magalie et Tiffany vendredi 15 décembre sur TF1, les trois aventuriers sont tombés quasiment en même temps.



Alors que cette épreuve est souvent synonyme d'un suspense intense, laissant place à tous les scénarios possibles et révélant toute la ténacité des aventuriers s'accrochant pendant des heures durant à la victoire, cela n'aura pas été réellement le cas lors de cette finale de Koh-Lanta Fidji. Malgré tout, André s'est imposé en ne tombant qu'une fraction de seconde après Magalie et Tiffany, tombées toutes les deux exactement au même moment. Une telle séquence n'avait jamais eu lieu dans le jeu d'aventures.

Les trois jeunes ont tout de même réussi à rester debout comme des piquets sur ces poteaux de bois pendant 2h07. Un exploit pour ces aventuriers qui n'ont cessé d'être en danger depuis la réunification, étant en infériorité numérique par rapport aux anciens.