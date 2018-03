publié le 28/10/2016 à 22:52

Julie et le chant, c'est toute une histoire. Au début de cette 16e édition de Koh-Lanta, l’aventurière s'était déjà fait remarquer parmi les rouges pour s'être lancée dans une reprise de Ce Rêve bleu d'Aladdin, célèbre chanson du répertoire Disney. Sa prestation avait particulièrement surpris les internautes. Et voilà qu'elle a décidé de remettre ça quelques jours après la réunification, comme l'a montré l'émission diffusée vendredi 28 octobre sur TF1.



Tout a commencé lors de l'épreuve de confort qui se déroulait avec deux équipes, choisies par Ludivine (ex-jaune) et Bruno (ex-rouge). Mais comme les aventuriers sont encore onze, une personne devait rester sur la touche. Et c'est Julie, jugée affaiblie, qui n'a pas été retenue par les chefs d'équipe. Privée d'épreuve et de récompense, elle a donc été invitée à rentrer sur le camp.

Seule sur l'île, Julie se met alors à mettre en chanson ce qu'elle est en train de vivre : "On ne choisit pas sa famille. On ne choisit pas non plus ses collègues d'équipe. Qu'ils soient rouge, qu'ils soient jaune, ils ont la même destinée. Mais, moi, je me suis démarquée. Sans regrets, je me proclame blanche, c'est le choix que je fais. Juste pour ça, j'ai gagné". Mais surtout, Julie s'est illustrée en criant "Je suis le maître du monde".

Le passage n'a pas manqué de faire réagir les internautes, qui ont partagé leur "malaise" sur les réseaux sociaux.

@KohLantaTF1 la reine du malaise aussi — Brako (@ViewsFromFlo) 28 octobre 2016

J'adore Julie franchement, elle est folle... Mais c'est un exemple, toujours se battre #KohLanta #Julie — LeDiable ¿ ¿¿¿¿¿ (@PaulineMarty) 28 octobre 2016