publié le 17/05/2017 à 15:56

"À 20 heures, comme tous les soirs en semaine depuis 16 ans, vous retrouverez David Pujadas", commence la journaliste. Marie-Sophie Lacarrau, qui présente le journal télévisé de 13 heures sur France 2, a tenu à rendre hommage à son collègue, David Pujadas, dont on a appris l'éviction par la direction, ce mercredi 17 mai.



"Permettez-moi de lui apporter, devant vous, tout mon soutien et toute mon amitié. Je parle en mon nom, en celui de toute l'équipe du 13 heures et bien sûr, de l'ensemble de la rédaction", a-t-elle expliqué, en conclusion de son journal.



Le site d'actualité Puremédias a révélé que le journaliste, visage du 20 heures depuis 16 ans, devrait en quitter la présentation, et ce, dès la fin de cette saison. Un départ surprise, sur une décision de Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions, que le journaliste a lui-même confirmé. David Pujadas, toujours selon Puremédias, pourrait être remplacé par Anne-Sophie Lapix, actuellement aux commandes de l'émission C à vous, sur France 5.