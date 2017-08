publié le 15/08/2017 à 15:41

Les Enfants de la télé sera bientôt de retour. Le premier numéro de la nouvelle version de l'émission, présentée par Laurent Ruquier, sera diffusé le dimanche 3 septembre de 14h20 à 15h40 sur France 2, puis tous les dimanches. Le présentateur des Grosses Têtes sur RTL proposera aux téléspectateurs une émission "dans un format réinventé à base d'actualité artistique et culturelle", comme l'avait annoncé la chaîne dans un communiqué en juin dernier. Laurent Ruquier prend la succession d'Arthur qui a animé Les Enfants de la Télé de 1994 à 2016 et jusqu'en 2006 avec Pierre Tchernia.



Les Enfants de la télé était diffusé au départ sur France 2, avant d'arriver sur TF1 en 1996. Mais, pour son dernier numéro en avril 2016 pour la sortie des Visiteurs 3, l'émission n'avait pas convaincu le public. Le programme n'avait pas dépassé 14% de part d'audience.



Pour sa version 2017, Les Enfants de la télé fera de nouveau la part belle aux invités et sera rythmé par "les fameuses casseroles mais aussi l’actualité marquante, les images du web, les happenings et jeux thématisés ’culture télé’, les souvenirs des invités, les lives musicaux", rapporte le communique d'EndemolShine France, qui produit l'émission.